PlayStation 4 cumple 5 años: Remasters, DLC's y online de pago en el balance de la generación [ANÁLISIS]

PlayStation 4 es sin duda el virtual ganador de la octava generación de consolas, al menos en el sentido comercial. Hoy se cumplen 5 años desde su lanzamiento, exactamente 1825 días desde su llegada a nuestra sala o lugar de entretenimiento. ¿Cuál ha sido el balance de esta generación? ¿Son los remasterizaciones, los pases de temporada (season pass) y el online de pago los nuevos paradigmas de las consolas? ¿Qué de nuevo ha significado la PS4 en nuestra vida cotidiana y en la industria gamer?

La llegada de esta octava generación fue un suceso algo accidentado, sobre todo por lo ocurrido en el Electronic Entertainment Expo del 2013. En aquel E3, quizá lo más recordado fue la abrupta presentación de Microsoft, cuando develó a la Xbox One, la competencia directa de Sony con su PS4.

Comenzó con muy buen pie

Las críticas para Xbox One alcanzaron un alto nivel mediático y viral. Innumerables memes y contenidos criticaron, satirizaron y hasta denunciaron las extrañas políticas con las que Microsoft pretendía lanzar su consola, entre ellas: la necesidad de estar conectado a internet cada 24 horas, la imposibilidad de vender y/o comprar juegos de segunda mano, y su misterioso enfoque hacia el entretenimiento de sala, relacionándolo en continuas ocasiones con la TV.

La conferencia de Sony en el mismo E3 fue motivo de celebración y gracia para muchos gamers en el mundo, ya que la compañía japonesa aprovechó completamente la oportunidad de empalmar un fuerte golpe a su rival directo. Durante su conferencia, Sony confirmó que no era necesario una conexión a internet, que no pondrían límites para las ventas de segunda mano y que, para terminar su masacre, estaría a un precio 100 dólares menor a la de la consola de Microsoft, lo que ocasionó el furor entre los asistentes y en el público en general.

Los cambios hechos en comparación con la PlayStation 3

Sin embargo, en PlayStation 4 no dejaron de haber cambios sustanciales sobre todo si lo comparamos con su antecesor la PlayStation 3. Muchos de estos cambios también han llegado en forma general a través de la nueva generación de consolas que ha significado la adopción de muchas prácticas en la industria, algunas tomadas a bien y otras a mal.

Brevemente, encontramos entre estos nuevos paradigmas la necesidad de suscribirte a un servicio de pago para acceder al juego online, en este caso PlayStation Plus, la proliferación de contenidos descargables de pago (DLC's) y pases de temporada (season pass), la pérdida en la capacidad de las consolas para ofrecer una experiencia “plug and play” (traducido en la necesidad de instalar y actualizar constantemente los juegos adquiridos) y una considerable reducción en el número de IP’s triple A nuevos a comparación de la generación pasada (propiedades intelectuales de gran inversión). Todas singularidades de la generación en sí y no solo de PlayStation.

No es tampoco válido reducir la justificación de dichas prácticas a la libre disposición de las empresas, sobre todo si consideramos lo que significó la PlayStation 3, con todas sus características: la pérdida de ingresos a Sony, que la mantuvo a flote por años a pesar de ello. Recién en 2011 pudieron generar ingresos (después de retirar la retrocompatibilidad para PlayStation 2 en aras de reducir costos). Al final, al menos en Estados Unidos, la recordada consola acabó superando a su némesis Xbox 360.

Más allá de servicios y plataformas, no puede ignorarse el aspecto de los juegos, en los que Sony ha promovido su diferenciación con la competencia, de manera que no solo ha concentrado esfuerzos en juegos online de primer nivel sino también una buena cantidad de juegos offline que han llegado a ser aclamados por la crítica, algo que puede tener su origen en el éxito de The Last of Us, último gran título first party lanzado para PlayStation 3 y que ciertamente marcó un precedente para los juegos orientados en la historia, la narrativa y la atmósfera, quizá dejando en segundo lugar al gameplay.

Aun así, no se puede dejar de mencionar que en esta generación, y particular de parte de PlayStation, se ha observado una abundancia recurrente en la oferta de versiones remasterizadas de antiguos títulos. Seguramente una respuesta al renacimiento en la popularidad de videojuegos retro, que también se ha traducido en la idea de Sony de sacar al mercado la próxima PlayStation Classic.

El 2018 (y parte del 2017) sin duda fue un gran momento para la marca. Grandes y aclamados títulos llegaron de forma exclusiva para PS4, entre ellos Horizon Zero Dawn, God of War y Marvel’s Spiderman. Sin embargo, toda esta camada de títulos no ha podido balancearse con una buena oferta de nuevas franquicias, al menos no al nivel de pasadas generaciones (PS3 y PS2).

Por otro lado, la extensión de otros servicios como PS Now (que proporcionará descargas de juegos de PS2) también ha estado presente en la agenda de Sony.

Por lo pronto, la PS4 está ya encaminada a vender más de lo que PS3 pudo vender en toda su vida útil y los usuarios se preguntan en qué momento se anunciará a su sucesora: la PlayStation 5, así como qué novedades traerá a la nueva generación. No hemos mencionado directamente a la Nintendo Switch, ya que, incluso en propias palabras de Nintendo, pertenecen en cierto modo a una línea distinta.

Imagen de vgchartz.com sobre el número de ventas en consolas alrededor del mundo.