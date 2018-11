Facebook: filtran nuevos trajes de Marvel's Spider-Man y fanáticos se emocionan [FOTOS]

'Turf Wars' o Guerras de territorios el segundo capítulo de la saga "The City that Never Sleeps" de Marvel's Spider-Man. Los fanáticos, quienes ya quieren disfrutar r de este nuevo capítulo, han quedado emocionados luego de que se filtre, en Facebook, las imágenes de los nuevos trajes de Spidey.

El segundo DLC tendrá como antagonista principal a Hammerhead, quien buscará adueñarse de la Isla de Manhattan, por este motivo, Spidey necesitará de nuevos trajes para defender la ciudad contra el crimen organizado y "Cabeza de martillo".

A diferencia del primer DLC, The Heist, donde Spider-Man obtuvo tres trajes nuevos, Insomniac decidió reducir el número a dos, Los fanáticos del videojuego tendrán la oportunidad de sumar los trajes de Iron Spider-Man y Armor MKI.

Tal vez te preguntes ¿Por qué Iron Spider-Man no luce como en las películas de Marvel? Esto se debe a que Insomniac Games se inspiró en el traje original que pertenece a los cómics de Ultimate Spider-Man

Si eres un asiduo lector de cómics del Hombre Araña, tal vez te cause nostalgia poder tener el traje de Iron Spider-Man en el juego, ya que está inspirado en las historietas Ultimate Spider-Man.

Es importante mencionar que es un simple rumor: sin embargo es posible que estos trajes lleguen con el nuevo contenido descargable, ya que en las imágenes se puede leer "Captured from PS4 Pro". Hasta el momento Insomniac no se ha pronunciado sobre esta filtración. El DLC 'Turf Wars' estará disponible desde el 20 de noviembre.