Call of Duty Black Ops 4 el modo zombies ya tiene segundo tráiler [VIDEO]

El segundo tráiler del modo Zombies que estará de vuelta en Call of Duty Black Ops 4 ya llegó para todos los fanáticos justo un día antes del lanzamiento oficial del nuevo título de la serie desarrollada por Treyarch, y cuyo último videojuego dentro de la serie fue Black Ops 3 en el 2015.

En este nuevo tráiler se hace estelar Blood of the Dead, una de las tres campañas que llegarán en el modo Zombies. El contexto es la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco y tiene como protagonistas a Richtofen, Takeo, Dempsy y Nikolai.

En el tráiler se aprecia una buena cantidad de áreas que pueden ser reconocidas por los más asiduos seguidores de la serie. En efecto, se trata de un remake de Mob of the Dead, que apareció por primera vez en el segundo DLC de Black Ops 2.

Blood of the Dead será junto a IX y Voyage of Despairs, una de las tres campañas del renovado modo Zombies el cual, a diferencia de versiones pasadas, no estarán conectados al cánon oficial desde que la modalidad debutó allá por el 2008 con World at War, según lo afirmado por Treyarch.

Los conocidos héroes del modo Zombies, Richtofen, Dempsey, Takeo y Nikolai, se encontrarán en un laboratorio secreto oculto debajo de la emblemática prisión de la isla de Alcatraz. Allí se enfrentarán a un viejo enemigo decidido a encerrarlos para siempre, mientras que el equipo de Primis se dará cuenta de que el futuro que predijo el Kronorium (al que juraron proteger), está en grave peligro.

Call of Duty Black Ops 4 será lanzando mañana viernes 12 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC. se espera una cobertura sin precedentes para el título ya que será el primero en la saga que no cuente con una campaña de un solo jugador, y que traerá por primera vez al modo Battle Royale, bautizado en el juego como ‘Blackout’.