Sony canceló el PS Experience 2018 y la razón podría ser PlayStation 5

El PlayStation Experience es un evento parecido al E3, es decir una convención de videojuegos pero dedicado exclusivamente a todo lo que tenga que ver con la marca PlayStation. Pero este año, el evento (PSX 2018) no se llevará a cabo por decisión propia de Sony, quienes explicaron las razones de esta decisión públicamente,

Fue el presidente mismo, Shawn Layden, quien recientemente se pronunció acerca del crossplay, el encargado de confirmar la noticia en el blog oficial de PlayStation, PSBlogcast. La justificación que brindó el representante de Sony ha dejado curioso a más de uno en la industria.

“Ahora que tenemos a Spider-Man ya publicado, estamos más atentos hacia el 2019 con juegos como Dreams y Days Gone, pero no teníamos lo suficiente como para darle a todo un grupo, de gente reunida en algún lugar de norteamérica, alguna razón para hacer el evento. No queremos dar falsas expectativas ni hacerlas muy altas para luego no entregarlas. Fue una decisión dura, pero hemos determinado que este año no realizaremos un PlayStation Experience”.

Con estas palabras, Shawn Layden confirma que simplemente no habían suficientes novedades ni atracciones para anunciar que justifiquen la realización de un evento importante y que genere comentarios.

Analistas del sector han mencionado que existe una probable y mayor razón por la que Sony ha optado por no realizar el evento: Para ahorrar esfuerzos y enfocarse en lo que se viene para PlayStation 5. Aun cuando no existen prototipos, ni kits para desarrolladores, ni nombres código ni mucho menos confirmación.

Uno de estos analistas, como Michael Pachter del sitio GamesRadar, especula con la posible fecha de estreno del futuro PlayStation 5, la cual correspondería al 2019 o 2020, lo que daría una vida total de seis años a la PlayStation 4, casi lo mismo que su antecesora PlayStation 3 (2006-2013).

Los indicios toman fuerza si tomamos en cuenta que algunos juegos anunciados para el futuro serían lanzados definitivamente para un probable PlayStation 5, como Elder Scrolls 6, Starfield y Cyberpunk 2077, los que aún tiene muchos años por delante antes de su estreno. Los desarrolladores de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red incluso dieron pistas indicando que su próximo título llegaría para la siguiente generación.

Al parecer, tras la cancelación del PSX 2018, tendremos que esperar un poco más para recibir noticias sobre las próximas andadas de PlayStation y Sony en la siguiente generación. El próximo año puede ser el primero en ese tipo de anuncios que contengan la frase “next-gen”.