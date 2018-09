Videojuegos: Todos los grandes lanzamientos para el mes de octubre [VIDEO]

Lo hemos estado anticipando desde hace semanas, y es que se viene el mes con mayor peso en lo que va del año para el mundo de los videojuegos. Muchas franquicias han fijado octubre como el mes ideal para lanzar al mundo sus más recientes innovaciones, tanto en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Octubre es sin duda el mes más esperado por los gamers de todo el mundo. Con más de 40 juegos que serán publicados en distintas plataformas, jugadores de todo el mundo no pueden esperar más para hacerse de los increíbles títulos más esperados del año.

Hoy te traemos la lista completa y definitiva de todos los lanzamientos programados para el mes que viene, para que vayas pensando con cuál o cuáles vale la pena romper el chanchito. No olvides revisar todos.

Assassin’s Creed Odyssey

Se dice que el contenido post-lanzamiento que llegará a Assassin’s Creed será “el más grande y ambicioso de toda la franquicia”. Lo más increíble es que se tratará de una extensa línea de contenido totalmente gratuito para todos los jugadores, así como el ‘season pass’ que añadirá dos arcos a la historia principal y serán lanzados en forma periódica. Assassin's Creed Odyssey es el primero de la franquicia que permitirá aprender habilidades dentro de un árbol de las mismas. El jugador también podrá elegir si ser del bando de Atenas o Sparta. Se trata pues, del segundo título desde que la franquicia decidió dejar la línea de tiempo en avance, con la última entrega de Syndicate (ambientada en la Inglaterra victoriana del siglo XIX) e ir hasta los orígenes de la orden asesina, en el mismo Egipto con Assassin’s Creed Origins. Assassin’s Creed Odyssey, por su parte, está ambientado en la Grecia clásica, por lo que se intuye que el próximo título cuente con una ambientación basada en la Roma republicana o imperial. El videojuego sale este 5 de octubre para PC, PS4 y Xbox One.

Call of Duty Black Ops 4

La famosísima serie de Call of Duty regresa de la mano de Treyarch este año. Y con ella, el nuevo modo Blackout, la apuesta de la franquicia por el popular género Battle Royale para competir contra Fortnite y PUBG. Será también algo interesante de ver ya que se trata del primer videojuego de Call of Duty sin contar con una campaña, ya que será un juego exclusivamente online. Y vaya que Call of Duty se ha caracterizado siempre por tener modos para un jugador. El videojuego tampoco estará disponible en la popular plataforma de Steam para PC, siendo Blizzard.net su sitio de compra para computadoras. El modo zombie estará presente como en todas las versiones de Black Ops. Call of Duty Black Ops 4 llega el 12 de octubre para PC, Xbox One y PS4.

Red Dead Redemption 2

Quizá el juego más anticipado del año para muchos. Tras el lanzamiento y tremendo éxito que significó Grand Theft Auto V; los rumores, comentarios y especulaciones para con Red Dead Redemption 2 no se han detenido. Desde el lejano 2013 se viene comentando de este juego que incluirá el afamado ‘mundo abierto’ con escenarios incluso más hermosos de los vistos en el primer juego. Asimismo, se tratará de una precuela ubicada 12 años antes de los sucesos del primer Red Dead Redemption. La representación de la vida animal en el viejo oeste de fines del siglo XIX ha sido una prioridad para Rocksatar, sin duda, algo que requiere una buena aplicación ya que se trata de una época de cambio, cuando el viejo oeste empezaba a morir dejando atrás su legado de leyendas y la modernización afloraba ya en materia del nuevo milenio. Otras de las características más esperadas es la inclusión de un modo online llamado “Red Dead Online” que contará con una beta en Noviembre y será gratuita para todos los que tengan Red Dead Redemption 2. Otra joya, el nuevo modo de primera persona, que lo convierte en un First Person Shooter. El videojuego se ve hermoso. Sin duda, uno de los juegos más importantes de este año. Red Dead Redemption 2 llega el 26 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One.

Megaman 11

El clásico personaje de Capcom hará su regreso por todo lo alto, incluyendo a Nintendo Switch como uno de sus destino. Asimismo, volverá con el estilo por el que muchos lo reconocemos. Podrás jugar a través de 8 escenarios en cualquier orden y al final de cada uno te esperará uno de los ocho ‘maestro robot’, tal cual los Megaman clásicos de los ochentas y noventas. También cuenta con nuevas armas que cada jefe te brindará tras derrotarlo, y dos nuevas habilidades para ‘Speed Gear’ que ralentiza el tiempo y ‘Power Gear’ que aumenta tu poder de ataque. Además, el videojuego soportará a los conocidos ‘amiibos’. Megaman 11 llega este 2 de octubre para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Super Mario Party

El título de 'Super' nos da mucha emoción, ya que se trata de una de las series más divertidas y exitosas basadas en Mario jamás creadas. Con 'Super Mario Party', Nintendo abastece a la Nintendo Switch de otra de sus series más originales y clásicas. 80 minijuegos totalmente nuevos que seguramente explotarán las habilidades de las Joy-Con como ya sucedió con el Wiimote en la época. A eso hay que sumarle el modo online, además del juego multijugador local de hasta 4 jugadores. Así que ya no tendrás que estar en el mismo lugar que tus amigos para jugar este maravilloso juego que causa tantas peleas y emociones como Monopolio. Super Mario Party llega este 5 de octubre para Nintendo Switch.

Forza Horizon 4

En Forza Horizon 4 tomas el rol de un corredor de autos silencioso que acaba de entrar al prestigioso festival Horizon, una competencia de talla mundial. El juego incluye 450 vehículos que puedes comprar usando créditos que obtienes completando o ganando carreras. Se trata de uno de los lanzamientos exclusivos más esperados para la plataforma de Xbox One. Forza Horizon 4 sale a la venta el 2 de octubre para PC y Xbox One y fue desarrollado por Playground Games.

Juegos que vale la pena mencionar:

The Occupation

Un juego que dará que hablar indudablemente. Basado en los eventos alrededor de la Ley de Unión de 1707 en la Inglaterra de la época. El juego no tiene sistema de salud, cuando el jugador hace decisiones incorrectas, el juego lo castiga prohibiéndole el juego por 15 minutos. Solo puedes jugar 4 horas seguidas. Sin duda, un juego que romperá muchos esquemas. The Occupation llega este 9 de octubre para PC y PlayStation 4.

Call of Cthulhu

Este videojuego cuenta con la ventaja de estar basado en los universos del grandioso H.P Lovecraft, en el que tomaremos el rol de un investigador privado que también lucha contra el alcoholismo. Las posibilidades que tiene el juego para representar las alucinaciones y sufrimientos de una persona con problemas serios de alcoholismos, y que a su vez esté basado en la obra de Lovecraft son definitivamente increíbles. Investigarás, como puedas, las muertes de la familia Hawking en la Isla de Darkwater en las costas de Boston. Mucho misterio en este juego con elementos RPG. Call of Cthulhu sale este 30 de octubre para PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Esta es la lista completa de videojuegos para octubre:

ASTRO BOT Rescue Mission para PlayStation VR el 02/10

Fist of the North Star: Lost Paradise para PS4 el 02/10

The Surge: The Good, the Bad, and the Augmented DLC para PC, PS4, Xbox One el 02/10

Achtung! Cthulhu Tactics para PC el 04/10

The Midnight Sanctuary para PC, Switch, PS4 el 04/10

Mark of the Ninja: Remastered para PC, Switch, PS4, Xbox One el 09/10

E 2K19 para PC, PS4, Xbox One el 09/10

Space Hulk: Tactics para PC, PS4, Xbox One el 09/10

Stranded Deep para Xbox One, PS4 el 09/10

MapleStory 2 para PC el 10/10

Kursk para PC el 11/10

Tricky Towers para Switch el 11/10

Joggernauts para PC el 11/10

Razed para PS4, PC el 15/10

Crayola Scoot para PC, Xbox One, PS4, Switch el 16/10

For Honor: Marching Fire DLC para PC, PS4, Xbox One el 16/10

Lego DC Super-Villains para PC, PS4, Xbox One, Switch el 16/10 NA, 19/10

Starlink para Battle for Atlas para PS4, Xbox One, Switch el 16/10

Warriors Orochi 4 para PC, PS4, Xbox One, Switch el 16/10 NA, 19/10

Syberia 3 para Switch el 18/10

Dark Souls Remastered para Switch el 19/10

Dark Souls Trilogy para PS4, Xbox One el 19/10

SoulCalibur VI para PC, PS4, Xbox One el 19/10

World War 3 Steam Early Access el 19/10

Just Dance 2019 para Switch, Wii/U, PS4, Xbox One/360 el 23/10 NA, 25/10 EU

Marvel’s Spider-Man para The Heist para PS4, el 23/10

Thronebreaker: The Witcher Tales para PC el 23/10

Gwent para The Witcher Card Game para PC el 23/10

PAW Patrol: On a Roll para PC, PS4, Xbox One, Switch, 3DS el 23/10

My Hero One’s Justice para PC, PS4, Xbox One, Switch el 26/10

Reigns: Game of Thrones para PC, Android, iOS en Octubre