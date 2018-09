Lo bueno, lo malo y lo feo de Nintendo Switch Online [ANALISIS]

Nintendo Switch Online continua generando diversas reacciones entre los sectores más entusiastas de videojugadores en todo el mundo. El reciente estrenado servicio online tuvo gran expectativa desde que fue anunciada e incluso en la antesala del último Nintendo Direct realizado por la compañía.

Sin embargo, y sobre todo después de tal evento, las reacciones han sido generalmente amargas y hasta duras contra la manera en que Nintendo está ofreciendo sus primeros servicios de pago por suscripción. Nintendo fue incluso criticado entre los círculos más entusiastas de su base de fans, por no ofrecer mayor información y detalle de lo que se viene para el servicio online de Switch en el futuro. E incluso, algunas de sus características ya han sido hackeadas.

Hoy se cumplen exactamente 7 días desde la fecha en que el servicio se estrenó, por lo que muchos usuarios ya comentan en diversas redes sociales sobre si están renovando!!!!!! su suscripción a Nintendo Switch Online o si la están cancelando, puesto que Nintendo convertirá automáticamente!!! la suscripción gratuita de 7 días a una suscripción de un mes si no es cancelada tras el periodo de prueba, y cobrando por ello.

Por lo mismo, te hemos traído nuestro análisis sobre este tan comentado y esperado servicio de Nintendo, y qué es lo que podemos esperar a futuro sobre el mismo.

Lo bueno

El precio

Empecemos de forma optimista. El servicio de Nintendo es el último, de los tres principales fabricantes de videconsolas, en unirse al modelo de negocio de pago por online. La buena noticia es que a diferencia de lo que hizo Sony, cuando dejó de lado el online gratuito del PlayStation 3 y empezó a cobrar el mismo precio de Xbox Live Gold para el PlayStation 4, Nintendo ofrece su servicio online por un tercio del precio de sus competidores. Esto puede resultar bastante atractivo para aquellos que aún mantienen las dudas sobre si vale la pena adquirir estos servicios de juego online, fuera de las razones que tengan.

Juegos de NES online

Otros de los principales atractivos, y quizá más para los de la vieja escuela, es la posibilidad de jugar a 20 juegos de la popular NES en la consola de Nintendo Switch a través de la emulación y que implica también al juego online junto con amigos de muchos otros más clásicos que irán agregando con el pasar del tiempo

Descuentos

Aunque todavía no haya materialización sobre esto, es conocido que en el pasado Nintendo ha tenido carencias con respecto a ofertas y atractivos económicos para su base de jugadores, especialmente comparado con las otras plataformas del mercado. Pero existen ya afirmaciones que posicionan y hasta confirman la aparición de ofertas impresionantes con grandes descuentos en muchos juegos de la eShop para los suscriptores de Nintendo Switch Online.

Lo malo

¿Sin salas o emparejamientos?

Debemos retomar uno de los puntos buenos para empezar con los puntos flacos que se perciben de Nintendo Switch Online. Y es que, casi por lo general, las críticas parecen estar apuntadas hacia la profundidad de cada elemento presente en el servicio. Uno de estos es la imposibilidad de jugar con extraños los títulos disponibles para NES. ¿Se imaginan jugar el adictivo Super Mario Bros 3 con su modo versus en compañía de una persona cualquiera que tenga el mismo deseo? Pues esto por ahora no es posible con Nintendo Switch Online ya que solo te permite hacer partidas con amigos. Asi que si ninguno de tus amigos está listo o tiene ganas de pasar un juego específico junto a ti, tendrás que jugarlo solo. Esto resulta en una limitación del propio sentido que tiene el juego online, ya que deja atrás la habilidad de conocer nuevas personas y amigos con los mismos intereses.

Otra aplicación para el chat por voz

Hemos decidido considerar este punto como 'malo' y no 'feo' (sin ser esto una buena señal) ya que no representa una ruptura importante en la experiencia de juego. Pero para ser breves, ¿Por qué Nintendo no puede incluir un sistema de chat dentro de la Switch como lo hacen PlayStation y Xbox desde hace años? El tener que descargar una aplicación totalmente separada en nuestro smartphone no parece algo muy razonable, especialmente si ya contamos con aplicaciones para el mismo propósito como Discord.

Lo feo

El hecho de que habrá juegos sin guardado en la nube

Sabemos que el guardado en la nube podría ser un punto bueno, pero no podemos dejar pasar la forma tan blanda en la que Nintendo afirmó que algunos juegos no tendrían la posibilidad de guardar partidas en la nube, especialmente cuando Switch carece de cualquier otro medio para la transferencia de datos que el interno. Este punto crece en gravedad si tomamos en cuenta la forma cómo Nintendo lidió con esto en el pasado, ya que hasta el Nintendo Wii U era posible aún usar tarjetas sd para salvar archivos y transferirlos.

Nintendo ha afirmado que estas medidas tienen su fin en evitar a los hackers, pero resulta todavía imposible no comparar estas limitaciones con los otros servicios de las otras compañías, en donde el guardado en la nube es algo hasta automático. ¿Te imaginas perder para siempre todo el progreso y la personalización de tu cuenta en Splatoon 2 solo porque tu Switch se averió?

Juegos de NES con 'A' y 'B'... pero del Switch

Probablemente uno de los puntos más infames de este nuevo servicio, y que puede consolidarse de no ser resuelto, tiene que ver otra vez con la posibilidad de jugar los clásicos de NES en la Switch. Y es que, a las limitaciones en la relación de aspecto, la falta de filtros y esa molesta interfaz de usuario que no puede deshabilitarse mientras jugamos nuestros títulos favoritos de los ochenta y noventas, se le suma un punto que no podemos tolerar por mucho tiempo: la falta de una opción para reconfigurar los botones de Switch para el emulador de NES.

Parece ser un problema menor, pero lo cierto es que resulta bastante molesto jugar títulos como Super Mario Bros con la configuración por defecto y no poder cambiarla. En los viejos tiempos de la Super Nintendo, cuando se relanzaron los títulos del fontanero en 'Super Mario All Stars' y en el mismo lanzamiento de Super Mario World, la compañía adecuó muy bien la típica forma de jugar con los únicos dos botones que tenía la NES, A y B, a los cuatro botones de la SNES y que siguen siendo un estándar. La forma típica de jugar a todos los Super Mario Bros y otros títulos es de correr con 'Y' y saltar con 'B'. Pero en Nintendo Switchse tomaron muy a pecho la nostalgia, y los botones están configurados con la letra por delante de la experiencia, haciendo que para saltar tengamos que presionar 'A' y 'B' para correr, como en la clásica NES. El problema viene cuando A y B están en lugares totalmente diferentes a la de la primera consola de Nintendo.

Como habíamos dicho, para cuando Super Mario hizo su salto a Super Nintendo, la forma de configurar los botones se adaptó razonablemente a la experiencia del usuario, por lo que Nintendo es bastante consciente de este problema. Además, es las posiblemente extintas consolas virtuales de Nintendo, la posibilidad de reconfigurar los controles siempre estuvo presente.

Lo peor de esto es que Nintendo parece haberle importado poco que muchos usuarios se hayan dado cuenta de esto. Y es que al crear un problema aparece la posibilidad de vender una solución, y es exactamente lo que hicieron cuando anunciaron una reedición de los controladores clásicos de NES para Nintendo Switch al módico precio de 59.99 dólares. Con esto, puede que la reconfiguración de los botones en Nintendo Switch Online sea algo que no veremos nunca.

¿La cereza de la torta? No hay sistema de logros o 'achievements' presente en Nintendo Switch Online hasta ahora.

Los ojos del mundo siguen atentos a lo que Nintendo tenga a su alcance, tanto en acciones como en reacciones. Por lo pronto, los puntos en contra siguen sonando fuerte, sobre todo porque se trata de un servicio de pago. A la salida de Super Smash Bros, un juego que siempre sufrió por la conexión en anteriores consolas, las miradas estarán aún más atentas. Sin embargo, podemos esperar que Nintendo seguirá trabajando en mejorar su servicio y por qué no, sorprendernos, como siempre lo ha hecho, con nuevas formas de jugar e innovar en la industria, ahora que ya adoptó uno de los aspectos más característicos de esta generación.