Fortnite: este es el contenido exclusivo que tendrá el bundle para Nintendo Switch

Fortnite se despedirá de la temporada 5 en los próximos días y la popularidad de este Battle Royale no deja de sorprender. Las continuas actualizaciones que realiza Epic Games en su popular juego para brindar contenido fresco a los usuarios, hace que no solo los gamers se rindan ante este juego, sino que también las consolas tengan mayor interés en título.

Como se sabe, Fortnite había anunciado un pack especial para los usuarios de PlayStation 4 y se especulaba una nueva skin exclusiva para los jugadores de Xbox One, pero esta vez Nintendo hizo un anuncio para los gamers de la Nintendo Switch.

Los bundles de Nintendo Switch, al parecer, ya son una costumbre y es que antes del Nintendo Direct se había anunciado el bundle de Pokémon Let's GO, Pikachu y Pokémon Let's GO, Eevee, luego en la transmisión del Direct, la gran N había anunciado que Super Smash Bros. Ultimate tendría una Switch exclusiva para el título.

Hace instantes, la gran N anunció a todos sus seguidores en Twitter la llegada de un nuevo bundle de Nintendo Switch para los amantes del battle royale más popular de la actualidad, Fortnite, el cual vendrá con sorpresas exclusivas para la consola híbrida.

El pack de Fortnite llamado "Bundle Royale" incluirá la consola de Nintendo Switch, 1000 paVos (monedas de Fortnite) y el Double Helix Set, el cual tendrá una skin exclusiva llamada Black Bling, Glider y Pickaxe. Con las monedas podrás comprar el Pase de Batalla para que desbloquees los cuatro desafíos restantes o comprar otros artículos del juego.

Este Nintendo Switch - Fortnite estará disponible desde el 5 de octubre y tendrá el precio de 300 dólares.

