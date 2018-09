Marvel's Spider-man tendría un traje secreto y te contamos cómo conseguirlo

La acogida que ha tenido Marvel's Spider-Man desde su llegada a la PlayStation 4 ha sido increíble, hasta el momento a roto récords de ventas superando al mismo God of War, que fue lanzado hace unos meses para PS4, y catalogado como el mejor juego de héroes en lo que va del año.

La gran adaptabilidad del personaje y narrativa del juego Marvel's Spider-Man envuelven al gamer a tal punto de querer cumplir todas las misiones, derrotar a todos los villanos que se presenten, pero en especial conseguir los 27 trajes que tiene el juego disponible para el "Spidey".

Sin embargo, Marvel's Spider-Man también oculta una serie de secretos que los gamers tratan de descifrar por medio de las mochilas que están por todo Nueva York y tiene información valiosa acerca del universo del juego, y una de las maneras de conocer esto es a través de los trajes los cuales se consiguen al completar las misiones.

Si ya tienes Marvel's Spider-Man, tal vez lo primero que hiciste fue entrar en la pantalla de selección de trajes donde hay 27 casillas que responden al mismo número de trajes relacionados a películas, cómics e incluso uno del mismo Insomniac. Pero ¿qué pasaría si te digo que realmente son 28 los trajes?

Como te mencioné, los trajes se consiguen al completar misiones, estas pueden ser las principales o algunas tareas secundarias, no obstante, hay un traje, el más difícil, que se consigue luego de completar al 100% todos los distritos de Nueva York.

La información que te daremos a continuación podría ser considerado un spoiler, pero no revelaremos algo relacionado a la historia de Marvel's Spider-Man. Luego de la advertencia procedemos a contártelo. Tal vez ya sabes que puedes elegir tres poderes distintos a los trajes de Spider-Man. Uno de ellos se desbloquea cuando eres nivel 50 y te marcará en el mapa localizaciones secretas que deberás fotografiar.

Debes hacer 50 fotografías, pero la dificultad está en que estas localizaciones solo aparecen en el mapa cuando estamos cerca de lo que debemos fotografiar y utilicemos nuestro poder desbloqueado, pero si todavía no eres level máximo no te desanimes, pues no es necesario estar en ese nivel para hacer las fotos mientras sepamos donde están.

Mira este video para que sepas dónde están esas localizaciones y empieces a fotografiar para conseguir el traje secreto de Marvel's Spider-Man.