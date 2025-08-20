HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Así funciona la nueva identificación digital que ya reemplaza pasaportes para abordar vuelos en EEUU

En Estados Unidos, los pasajeros podrán presentar un documento digital aprobado por la TSA en lugar del pasaporte físico para vuelos nacionales con iPhone y iOS 26.

Con el lanzamiento de iOS 26 en otoño de 2025, Apple permitirá guardar el pasaporte digital en Apple Wallet.
Con el lanzamiento de iOS 26 en otoño de 2025, Apple permitirá guardar el pasaporte digital en Apple Wallet. | Composición LR

Con el lanzamiento de iOS 26 en otoño de 2025, Apple confirmó que los usuarios de iPhone tendrán la opción de guardar su pasaporte en formato digital dentro de Apple Wallet y presentarlo en aeropuertos de Estados Unidos. Esta herramienta permitirá abordar vuelos domésticos sin necesidad de mostrar el pasaporte físico ni tramitar el Real ID.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) respaldó la medida, destacando que la innovación agilizará los procesos de verificación y reforzará la seguridad en aeropuertos del país. “Aunque no reemplaza tu pasaporte físico, la identificación digital puede usarse en viajes nacionales y en puntos de control de la TSA que la admitan”, señaló un vocero de Apple.

PUEDES VER: Nuevos requisitos de visa para EEUU: menores de 14 años y mayores de 79 años deberán cumplir con esta normativa presencial

lr.pe

Identificación digital en aeropuertos de Estados Unidos

La TSA, responsable de la seguridad aérea en Estados Unidos, confirmó que este nuevo sistema será válido exclusivamente para vuelos domésticos. Los viajes internacionales seguirán requiriendo la presentación del pasaporte físico.

Apple indicó que el proceso de configuración es sencillo y que una vez añadida, la Identificación Digital funcionará como documento válido en aeropuertos con soporte tecnológico. Entre las principales ventajas que ofrece la herramienta se encuentran:

  • Ingreso más rápido a los controles de seguridad de la TSA.
  • Una alternativa inmediata al Real ID, exigido desde mayo de 2025.
  • Integración con tarjetas de embarque electrónicas, optimizando la experiencia de vuelo.

La empresa recalcó que la seguridad biométrica con Face ID o Touch ID garantiza la autenticidad del pasajero, reduciendo riesgos de fraude o suplantación.

PUEDES VER: Nuevos requisitos de visa para EEUU: menores de 14 años y mayores de 79 años deberán cumplir con esta normativa presencial

lr.pe

Cómo integrar el pasaporte en Apple Wallet con iOS 26

El procedimiento estará disponible con la actualización de iOS 26 y consta de los siguientes pasos:

  1. Actualizar el iPhone a la última versión del sistema.
  2. Abrir la aplicación Apple Wallet.
  3. Seleccionar la opción “Digital ID”.
  4. Escanear el pasaporte físico estadounidense.
  5. Verificar la identidad con Face ID o Touch ID.
  6. Confirmar y guardar el documento digital.

Una vez completada la configuración, el pasaporte digital quedará almacenado en la aplicación junto a licencias de conducir, tarjetas de crédito o pases de embarque ya compatibles con Wallet. Apple enfatizó que la información se mantiene encriptada y bajo control del usuario, garantizando privacidad y seguridad en cada uso.

PUEDES VER: USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU

lr.pe

Impacto para pasajeros y aeropuertos en Estados Unidos

La puesta en marcha de esta innovación coincide con la entrada en vigor del Real ID en mayo de 2025, requisito para todos los vuelos dentro del país. La Identificación Digital se presenta como una opción ágil para los viajeros que aún no gestionan esa licencia. La TSA confirmó que la implementación se hará de manera gradual en aeropuertos seleccionados, con el objetivo de expandirse a nivel nacional.

Este sistema busca responder al enorme flujo de viajeros en el país: en 2024, más de 2,8 millones de pasajeros diarios pasaron por aeropuertos estadounidenses, según datos oficiales. La Identificación Digital permitirá reducir las filas, agilizar procesos y mejorar la experiencia de vuelo.

Notas relacionadas
USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card si tienen esta visa en EEUU: requisitos para la residencia permanente

USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card si tienen esta visa en EEUU: requisitos para la residencia permanente

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

LEER MÁS
Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

LEER MÁS
Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

USA

Los ‘cazadores de gringos’, la unidad mexicana que rastrea a prófugos de EE.UU. ocultos en México

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

USCIS confirma que inmigrantes deberán vivir este tiempo en EEUU para obtener la ciudadanía americana en 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota