Con el lanzamiento de iOS 26 en otoño de 2025, Apple permitirá guardar el pasaporte digital en Apple Wallet. | Composición LR

Con el lanzamiento de iOS 26 en otoño de 2025, Apple permitirá guardar el pasaporte digital en Apple Wallet. | Composición LR

Con el lanzamiento de iOS 26 en otoño de 2025, Apple confirmó que los usuarios de iPhone tendrán la opción de guardar su pasaporte en formato digital dentro de Apple Wallet y presentarlo en aeropuertos de Estados Unidos. Esta herramienta permitirá abordar vuelos domésticos sin necesidad de mostrar el pasaporte físico ni tramitar el Real ID.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) respaldó la medida, destacando que la innovación agilizará los procesos de verificación y reforzará la seguridad en aeropuertos del país. “Aunque no reemplaza tu pasaporte físico, la identificación digital puede usarse en viajes nacionales y en puntos de control de la TSA que la admitan”, señaló un vocero de Apple.

Identificación digital en aeropuertos de Estados Unidos

La TSA, responsable de la seguridad aérea en Estados Unidos, confirmó que este nuevo sistema será válido exclusivamente para vuelos domésticos. Los viajes internacionales seguirán requiriendo la presentación del pasaporte físico.

Apple indicó que el proceso de configuración es sencillo y que una vez añadida, la Identificación Digital funcionará como documento válido en aeropuertos con soporte tecnológico. Entre las principales ventajas que ofrece la herramienta se encuentran:

Ingreso más rápido a los controles de seguridad de la TSA.

Una alternativa inmediata al Real ID, exigido desde mayo de 2025.

Integración con tarjetas de embarque electrónicas, optimizando la experiencia de vuelo.

La empresa recalcó que la seguridad biométrica con Face ID o Touch ID garantiza la autenticidad del pasajero, reduciendo riesgos de fraude o suplantación.

Cómo integrar el pasaporte en Apple Wallet con iOS 26

El procedimiento estará disponible con la actualización de iOS 26 y consta de los siguientes pasos:

Actualizar el iPhone a la última versión del sistema. Abrir la aplicación Apple Wallet. Seleccionar la opción “Digital ID”. Escanear el pasaporte físico estadounidense. Verificar la identidad con Face ID o Touch ID. Confirmar y guardar el documento digital.

Una vez completada la configuración, el pasaporte digital quedará almacenado en la aplicación junto a licencias de conducir, tarjetas de crédito o pases de embarque ya compatibles con Wallet. Apple enfatizó que la información se mantiene encriptada y bajo control del usuario, garantizando privacidad y seguridad en cada uso.

PUEDES VER: USCIS confirma que estos inmigrantes deben cumplir nuevos requisitos para solicitar la Green Card y evitar la deportación en EEUU

Impacto para pasajeros y aeropuertos en Estados Unidos

La puesta en marcha de esta innovación coincide con la entrada en vigor del Real ID en mayo de 2025, requisito para todos los vuelos dentro del país. La Identificación Digital se presenta como una opción ágil para los viajeros que aún no gestionan esa licencia. La TSA confirmó que la implementación se hará de manera gradual en aeropuertos seleccionados, con el objetivo de expandirse a nivel nacional.

Este sistema busca responder al enorme flujo de viajeros en el país: en 2024, más de 2,8 millones de pasajeros diarios pasaron por aeropuertos estadounidenses, según datos oficiales. La Identificación Digital permitirá reducir las filas, agilizar procesos y mejorar la experiencia de vuelo.