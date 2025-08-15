HOYSuscripcion LR Focus

USA

Tragedia en Estados Unidos: hombre fallece atropellado tras intentar escapar de redada de ICE

El hombre corrió desde el estacionamiento de un Home Depot, donde muchos inmigrantes buscan trabajo, y fue atropellado en la autopista.

Según los reportes, ICE apareció en un Home Depot, donde varios jornaleros buscan trabajo.
Según los reportes, ICE apareció en un Home Depot, donde varios jornaleros buscan trabajo. | Foto: Composición LR/ Piero Hatto/ AFP & Swissinfo

Un hombre que se cree huía de una redada de autoridades de inmigración estadounidenses murió el jueves tras ser atropellado por un vehículo en una autopista, informó la policía.

Responsables municipales en Monrovia, cerca de Los Ángeles, dijeron que se llamó a la policía tras el reporte de las actividades de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un almacén de Home Depot, donde jornaleros buscan a menudo trabajo.

PUEDES VER: Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirma que "más de un millón" de inmigrantes se fueron por su cuenta de EE. UU.

Hombre fallece atropellado tras intentar huir de ICE en California

Durante la redada, un hombre corrió desde el estacionamiento de la tienda hacia una autopista en hora pico, dijo a los medios Dylan Feik, administrador de la ciudad de Monrovia.

Un vocero de la patrulla de caminos de California dijo que el hombre, de 40 años, murió por sus heridas horas después en un hospital.

PUEDES VER: Estados Unidos abrirá centro de detención de inmigrantes en base militar cerca de México

Las autoridades no pudieron proporcionar de inmediato la identidad del hombre. "La ciudad no ha recibido ninguna comunicación o información de ICE", dijo Feik.

La policía migratoria no respondió de inmediato a las solicitudes de información hechas por la AFP.

