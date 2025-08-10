La "visa láser" o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) para mexicanos se populariza por cambios de política migratoria de Trump en EE. UU. | composición LR

La "visa láser" o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) para mexicanos se populariza por cambios de política migratoria de Trump en EE. UU. | composición LR

La “visa láser” o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) ha ganado popularidad entre los ciudadanos mexicanos debido a los cambios en la política migratoria impulsados por la administración de Donald Trump. Este documento permite ingresar a Estados Unidos por un máximo de 30 días y es considerado una de las formas más prácticas para cruzar la frontera.

La BCC, conocida formalmente como formulario DSP-150, funciona tanto como visa B1/B2 de visitante como tarjeta de cruce fronterizo. Su uso está extendido entre quienes viven cerca de la frontera y viajan con frecuencia por motivos de compras, visitas o turismo. Si se presenta junto con un pasaporte vigente, también puede utilizarse para ir en avión.

¿Para qué sirve la tarjeta de cruce fronterizo (BCC) o visa láser?

Es un documento similar a una tarjeta de crédito, con gráficos y tecnología de seguridad, que normalmente tiene una vigencia de 10 años. Sin embargo, solo puede ser emitido a ciudadanos y residentes de México que cumplan con los requisitos de las visas B1 o B2, demuestren lazos sólidos con el país y no planeen quedarse más de seis meses en territorio estadounidense.

Quienes usen la BCC para viajar más allá de la zona fronteriza o permanecer más de 30 días deben obtener una Forma I-94 y completar el registro biométrico US-VISIT, salvo que estén inscritos en programas como SENTRI o FAST, o pertenezcan a grupos exentos como menores de 14 años y mayores de 79.

Requisitos para mexicanos: ¿cómo obtener la BCC?