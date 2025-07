En Estados Unidos, las políticas migratorias del presidente Donald Trump han causado polémica por casos de abuso, violencia injustificada o atentados contra la dignidad humana, en especial durante los arrestos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las condiciones en los centros de detención de la agencia en el país.

Este 21 de julio, las organizaciones Americans for Immigrant Justice, Human Rights Watch y Sanctuary of the South han publicado un informe de 100 páginas que documentan los testimonios de inmigrantes encarcelados en Florida, específicamente en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC) y el Centro Federal de Detención (FDC) en Miami.

Abusos contra inmigrantes en centros de detención en Florida

El informe titulado “‘Sientes que tu vida se acabó’: Prácticas abusivas en tres centros de detención de migrantes en Florida desde enero de 2025”, disponible en inglés y español, incluye las historias de los inmigrantes entrevistados. Algunos de ellos fueron llamados con seudónimos como ''Pedro'', ''Andrea'', y ''Rosa''. Otros fueron identificados con sus nombres completos porque fallecieron o fueron deportados.

Los detenidos narraron que, entre otras cosas, tenían que ''poner los platos en sillas y luego agacharse y comer con la boca, como perros''. Además, inmigrantes mujeres denunciaron que fueron obligadas a usar el baño a vista de los hombres, y que se les negó poder limpiar ellas mismas los inodoros, en condiciones paupérrimas, como con materia fecal. Solo les habrían contestado: ''Ya vendrá la limpieza''.

Por otro lado, las personas consultadas contaron que las condiciones de hacinamiento llegaron a un punto grave, y bautizaron una habitación como ''la hielera'', debido a que tenían que dormir en el piso frío, sin abrigo y sin cobertores. En algunas, ni siquiera era posible sentarse, por lo que debían permanecer de pie.

En otra instancia, una mujer detalló que fue testigo de la muerte de la inmigrante haitiana Marie Blaise, y alega que el personal demoró en llamar a los médicos. ''Empezamos a gritar pidiendo ayuda, pero los guardias nos ignoraban. Cuando llegó el equipo de rescate, ella ya no se movía''. Más testimonios incluyen casos donde la atención médica o psicológica fue denegada, incluso si tenían lesiones o enfermedades.

¿Las prisiones de ICE y Trump han llegado a su límite?

Los datos citados en el informe muestran que los inmigrantes detenidos en todo Estados Unidos alcanzaron, en promedio, 56.400 a diario. De estas personas, el 72% no presentaba antecedentes penales.

La falta de capacidad en las cárceles migratorias del estado de Florida han motivado a la construcción de Alligator Alcatraz en Los Everglades. Sin embargo, inmigrantes denuncian condiciones similares allí.

El Departamento de Seguridad de Estado (DHS), que es la agencia madre del ICE, aún no se ha pronunciado al respecto. No obstante, ellos siempre han sido enfáticos al negar condiciones inhumanas.

