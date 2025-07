Familias de migrantes detenidos y los propios internos han denunciado públicamente lo que califican como un trato degradante dentro del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida. Desde interrupciones en el servicio eléctrico hasta la ausencia total de agua y acceso a duchas, las condiciones descritas han generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y autoridades locales.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, envió una carta formal al fiscal general de Florida, James Uthmeier, exigiendo acceso inmediato al centro. Pidió monitoreo remoto, informes semanales sobre las condiciones internas y visitas independientes para verificar posibles violaciones a los derechos humanos y daños ambientales.

Inmigrantes sin agua, con comida en mal estado y expuestos a condiciones extremas

Uno de los testimonios más contundentes proviene de Leamsy Izquierdo, artista urbano cubano conocido como Leamsy La Figura. “Hace cuatro días que no me baño”, dijo a Telemundo 51. Según su testimonio, los internos en Alligator Alcatraz reciben solo una comida diaria (en ocasiones con gusanos), no tienen agua para la higiene personal y las luces permanecen encendidas 24/7, impidiendo el descanso.

La situación se agrava por la proliferación de mosquitos y la falta de ventilación. “Los mosquitos son del tamaño de elefantes”, afirmó Izquierdo, añadiendo que los detenidos duermen en carpas frías sin posibilidad de salir al exterior. Su pareja explicó que, pese a ser residente permanente en Estados Unidos, fue trasladado al centro tras enfrentar cargos por una presunta agresión. Aunque pagó una fianza de $6,000, no fue liberado por una retención del ICE.

Migrantes sin abogados ni acceso a medicamentos básicos

Otro interno, Vladimir Miranda, de nacionalidad cubana, confirmó que el centro sufre fallos eléctricos constantes que afectan los sistemas de aire acondicionado. “Estamos aquí sudando”, relató desde el interior del centro. Su pareja, Eveling Ortiz, denunció a NBC News 6: “No tienen agua, no se pueden bañar, no pueden usar el baño adecuadamente”.

Además de las condiciones sanitarias, la falta de asistencia legal especializada es otro de los reclamos frecuentes. Miranda no ha tenido contacto con abogados de inmigración, y según Ortiz, otros detenidos atraviesan la misma situación. Un migrante colombiano afirmó que lleva tres días sin recibir sus medicamentos, una situación que se repite entre quienes requieren atención médica.

Estos reportes dibujan un panorama de vulnerabilidad crítica dentro de Alligator Alcatraz, que ha sido descrito como una cárcel improvisada en condiciones inhumanas.

Autoridades niegan las acusaciones, pero crecen las presiones para cerrar el centro

Pese a las denuncias, un portavoz del centro afirmó que “la información difundida es completamente falsa” y aseguró que las instalaciones cumplen con las normativas vigentes. Sin embargo, representantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aclararon que no pueden comentar sobre personas detenidas bajo custodia estatal, recordando que la administración del centro recae exclusivamente en el estado de Florida.

La Coalición de Inmigración de Florida ha solicitado a la alcaldesa Levine Cava iniciar una acción legal contra el estado con el objetivo de cerrar el centro de detención Alligator Alcatraz. “No están recibiendo un trato humano. Deben cerrar ese lugar o mejorarlo ya”, insistió Ortiz.

Mientras tanto, crecen los llamados de familiares, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles para que se tomen acciones urgentes que garanticen la integridad física y mental de los inmigrantes detenidos en USA.