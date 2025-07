Desde la Casa Blanca se advierte que Donald Trump contratará miles de nuevos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para acelerar las deportaciones masivas y reforzar las redadas migratorias en Estados Unidos.

Recientemente, se informó que los oficiales del ICE aplicaron nuevas tácticas para arrestar a personas que trabajaban en un almacén de Nueva Jersey.

Gobierno de Donald Trump detiene a 15 trabajadores en Nueva Jersey

Nuevas redadas migratorias en Nueva Jersey. Se reportó que los agentes del ICE irrumpieron en el almacén Alba Wine and Spirits y arrestaron a 15 trabajadores.

Esta detención ocurrió luego de que el presidente Donald Trump promulgara la Ley 'One Big Beautiful Bill'. Esta normativa promete ampliar las capacidades del ICE para mejorar los operativos migratorios y deportar hasta un millón de inmigrantes indocumentados.

"Me empujaban y acosaban. Me tiraron al suelo y me empujaron cuando les dije que mantuvieran la distancia. (…) Solo estaban hostigando a la gente sin motivo alguno. Aquí (Alba Wine and Spirits) la gente solo trabaja. Nadie está haciendo nada malo", declaró un testigo al medio News 12.

Los detenidos en la nueva redada del ICE ahora se encuentran bajo custodia en los centros de detención de Elizabeth o Delaney Hall.

Donald Trump contratará miles de nuevos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para acelerar las deportaciones masivas y reforzar las redadas migratorias en Estados Unidos. Foto: composición LR

ICE y la nueva táctica para arrestar inmigrantes en Estados Unidos

Los agentes del ICE realizaron la redada en Nueva Jersey, un estado santuario con políticas que protegen a los inmigrantes indocumentados de las detenciones arbitrarias.

En ese operativo migratorio, según detalló el portal MyCentralJersey, se usaron máscaras y chalecos antibalas. Mientras colocaban las bridas amarillas a los inmigrantes indocumentados dentro del almacén Alba Wine and Spirits, los oficiales del ICE vigilaban la zona para impedir el paso de las personas.

Se espera que tras la promulgación de la Ley One Big Beautiful Bill, la administración Trump fortalezca las redadas migratorias y contrate miles de nuevos agentes del ICE.