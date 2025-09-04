Dan Rivera falleció el pasado 13 de julio en Gettysburg, Pensilvania, a los 54 años, un día después de participar en un evento con la muñeca Annabelle. Aunque su muerte fue inicialmente un misterio para muchos, las autoridades confirmaron semanas después que se debió a problemas cardíacos y no tuvo relación con el famoso objeto, que sigue bajo resguardo en el museo de los Warren.

Nació en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos aseguraba haber presenciado sucesos extraños desde su infancia, lo que despertó su interés por lo sobrenatural. Con el tiempo, combinó su disciplina militar con el estudio de ritos, santería y la divulgación de casos paranormales en convenciones, investigaciones locales y redes sociales, donde se ganó el respeto de una comunidad de seguidores.

El comunicado de NESPR a Dan Rivera

Para la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR), Rivera fue más que un investigador: "su deseo era educar, ayudar y conectar con las personas que buscaban comprensión y paz", señalaron en un comunicado. Además de su faceta profesional, resaltaron su papel como esposo y padre, así como un amigo leal para quienes lo rodeaban.

Dan Rivera se dedicó a divulgar casos paranormales en convenciones. Foto: Difusión

Dan Rivera no solo fue miembro del Ejército de Estados Unidos; también dedicó más de una década a explorar fenómenos paranormales con la NESPR. Su vida estuvo marcada por la curiosidad hacia lo inexplicable, una pasión que lo llevó a investigar casas, museos y a compartir escenario con una de las reliquias más famosas del terror moderno: la muñeca Annabelle.