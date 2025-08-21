¿Avión de Spirit Airlines con pasajeros sobrevoló el huracán Erin de categoría 4? Esto dijo la aerolínea tras vuelo a Puerto Rico

Spirit Airlines aclaró rumores sobre vuelo que coincidió con el huracán Erin de categoría 4. | Composición LR

Un vuelo de Spirit Airlines que voló de Filadelfia a San Juan (Puerto Rico) generó controversia en Estados Unidos al coincidir con la trayectoria del huracán Erin de categoría 4.

Sin embargo, ante los rumores de que el avión había sobrevolado la tormenta en el Atlántico, la aerolínea afirmó que el vuelo fue seguro y que los pasajeros aterrizaron sin incidentes en Puerto Rico.

¿Avión de Spirit Airlines con pasajeros sobrevoló el huracán Erin de categoría 4?

La controversia surgió porque Flightradar24 compartió un mapa en X donde parecía que el avión cruzaba directamente el huracán Erin. Incluso escribió: "¿Aceptó Spirit la misión de Cazador de Huracanes?".

Sin embargo, en un comunicado enviado a medios como USA TODAY y The National News Desk, Spirit Airlines explicó que los pilotos siguieron los protocolos del Control de Tráfico Aéreo (ATC) y que en ningún momento estuvieron en peligro. La compañía insistió en que el vuelo operó con normalidad y sin incidentes.

¿Sigue activo el huracán Erin?

En el momento del vuelo, el huracán Erin era de categoría 4. Posteriormente se degradó a categoría 2, pero el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que seguirá generando oleajes peligrosos e inundaciones en la costa este de Estados Unidos, las Bahamas, Bermudas y Canadá.