Esta 'ciudad santuario' de California está en la línea de fuego del Gobierno de Donald Trump y ya dio un contundente golpe

El Gobierno de Donald Trump dio un contundente ataque este lunes 30 de junio a una de las ciudades más importantes de California. Se trata de Los Ángeles, región a la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció, junto a su alcaldesa Karen Bass, por mantener políticas de 'santuario' a favor de los inmigrantes indocumentados.

A fines de noviembre de 2024, Los Ángeles fue declarada como 'ciudad santuario', lo que significó la prohibición del uso de recursos locales para colaborar con agentes federales en redadas o cualquier operativo de inmigración.

Gobierno de Trump denuncia a Los Ángeles y Karen Bass

La administración del presidente Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, presentó una denuncia contra la ciudad de Los Ángeles, su alcaldesa Karen Bass, su consejo municipal y a su presidente Marqueece Harris-Dawson por adoptar políticas de 'ciudad santuario' e "interferir en la aplicación de las leyes de inmigración del Gobierno federal".

De acuerdo con la denuncia, se acusa a la ciudad de haber hecho leyes sus políticas santuario tras la toma de mando de Donald Trump, quien prometió la campaña de deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos. La ordenanza Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement, firmada por Bass en diciembre de 2024, limita a las agencias federales, como ICE y CBP, a utilizar recursos locales para redadas o detenciones.

Por otro lado, el oficio también manifestó que la ciudad fomenta actos de violencia contra los agentes federales, normalizando y defendiendo agresiones contra las autoridades de inmigración. Además, precisa que se estaría incurriendo en discriminación al no dejarlos tomar recursos locales.

Los Ángeles: Consejo Municipal priorizará "una acción legal inmediata"

Hasta el momento, la alcaldesa Karen Bass no se pronunció con respecto a la denuncia que le cayó a Los Ángeles, silencio que pone en tensión a miles de inmigrantes que viven en la ciudad y temen a ser deportados por el Gobierno de turno.

Por otro lado, el Consejo Municipal se reunirá este martes 1 de julio para llevar a cabo "una acción legal inmediata" contra las políticas migratorias de Trump y proteger a los residentes de Los Ángeles de ser detenidos y deportados arbitrariamente, ya sea por arrestos aleatorios o por cuestiones raciales.

Donald Trump en contra de las 'ciudades santuario' en Estados Unidos

Donald Trump dejó clara su postura contra las 'ciudades santuario' desde su primer día como presidente de Estados Unidos. En esta oportunidad, expresó que trabajará constantemente para expulsar a miles de inmigrantes indocumentados y conseguir la deportación masiva más grande de la historia.

Durante 2025, Trump lleva a cabo uno de los operativos migratorios más grandes en Estados Unidos y la sorpresa es que se realiza en Los Ángeles, 'ciudad santuario' ubicada en California. A pesar de que la ley estatal la resguarda, el actual gobierno intensificó estos operativos por mano de ICE y con apoyo de la Guardia Nacional, lo cual despertó el descontento y preocupación de miles de inmigrantes, los cuales llevaron a cabo protestas multitudinarias.