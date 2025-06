ICE golpea en iglesias católicas de EEUU: agentes federales arrestan a inmigrantes en parroquias de California

Las iglesias católicas de California ya no es un lugar seguro para las comunidades de inmigrantes en el estado. En los últimos días, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecutó operativos en parroquias de la región, generando una crisis de confianza entre aquellos con estatus migratorio irregular. Las redadas tuvieron lugar en dos parroquias: St. Adelaide, en Highland, y Our Lady of Lourdes, en Montclair.

Tradicionalmente, los espacios religiosos han sido refugios para aquellos que buscan consuelo y protección. Sin embargo, los recientes operativos de ICE han sembrado el temor en la comunidad, particularmente en quienes temen ser detenidos o interrogados de manera arbitraria por su situación migratoria.

Las redadas de ICE en iglesias católicas de California

Las iglesias católicas en California no solo son lugares de culto, sino también centros de apoyo para inmigrantes. En estos espacios, los líderes religiosos brindan asesoría legal, ofrecen albergue temporal y, sobre todo, ofrecen un refugio seguro ante la opresión. No obstante, el reciente accionar de ICE causó una fuerte indignación.

Las redadas en estas iglesias católicas no solo han afectado a quienes fueron directamente detenidos, sino que también han generado una atmósfera de miedo entre los asistentes a los servicios religiosos. Los fieles, incluso aquellos con estatus legal, temen que cualquier acción pueda ser interpretada como sospechosa por las autoridades.

La desconfianza hacia las autoridades locales y federales ha alcanzado nuevos niveles, pues los operativos parecen extenderse a barrios residenciales y espacios laborales, poniendo en duda la seguridad de los ciudadanos y residentes legalmente establecidos.

Los líderes religiosos y su rechazo a las acciones de ICE

Ante el revuelo causado por los arrestos en las iglesias católicas, los líderes religiosos expresaron su rechazo a las tácticas de ICE. Los clérigos consideran que las redadas en lugares sagrados representan una transgresión de principios fundamentales y un ataque directo a la fe y la confianza de las comunidades.

El obispo Alberto Rojas fue unos líderes religiosos que denunció lo ocurrido. En sus declaraciones, Rojas destacó que estas acciones no solo violan el carácter sagrado de los templos, sino que también aumentan la división social y el miedo.

PUEDES VER: ICE comenzará a deportar a inmigrantes tras fallo de la Corte Suprema de EEUU: estas son las fechas clave

Un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos

El accionar de ICE en las iglesias católicas es parte de un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos. La administración federal implementa una estrategia que autoriza operativos incluso en "ciudades santuario", áreas donde las autoridades locales se han comprometido a limitar la cooperación con las fuerzas federales en temas migratorios.

El impacto de esta estrategia ya es visible: muchas personas han optado por no asistir a los servicios religiosos, no solo por miedo a ser detenidas, sino también por el temor a la posibilidad de interrogatorios arbitrarios. Los temores no se limitan a los inmigrantes indocumentados, sino que incluso aquellos con un estatus migratorio regular temen ser blanco de las autoridades en cualquier momento.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE.UU. en tiempo real.