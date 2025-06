Inmigración EEUU: juez da duro revés a Trump en su plan de recortar fondos a 'estados santuario' que no colaboran con ICE

Donald Trump fue impedido de recortar fondos de transporte a 'estados santuario' por no colaborar con ICE | EFE | Spencer Colby

El juez federal de Rhode Island, John McConnell, revirtió la intención de Donald Trump de cortar miles de millones de dólares en fondos de transporte a los 'estados santuario' que no colaboran con ICE y apoyen su plan migratorio de la "deportación masiva más grande de la historia". Ante la decisión de aprobar la orden judicial preliminar, miles de inmigrantes en 20 estados respiraron con gran alivio.

"El Congreso no autorizó ni otorgó autoridad al secretario de Transporte para imponer condiciones de aplicación de la ley de inmigración sobre dólares federales específicamente asignados para fines de transporte", expresó McConnell en su fallo del jueves 19 de junio.

'Estados santuario' no ceden a amenazas de Donald Trump para colaborar con ICE

Tras una demanda interpuesta por 20 estados, el juez John McConnell falló en contra de los intereses de Donald Trump, quien, con amenazas, manifestó que recortaría fondos de transporte en estas jurisdicciones si no se sumaban y apoyaban su plan migratorio que busca la deportación de miles de inmigrantes en Estados Unidos.

Estados Unidos "no financiará a actores estatales rebeldes que se nieguen a cooperar con la aplicación federal de la ley de inmigración", expresó Sean Duffy, secretario de Transporte.

De acuerdo a sus últimas acciones desde que tomó el poder el 20 de enero, Trump utiliza como amenaza recurrente la intervención federal como el bloqueo de fondos públicos, sanciones económicas, despojo de derechos, entre otros, para imponer sus ideales y forjar un Estados Unidos a su imagen y semejanza. Esto se refuerza con ejemplos precisos como el de su intento por terminar con la ciudadanía por nacimiento, el recorte de subvenciones federales de US$ 3.000 millones a Harvard por "no controlar" las protestas palestinas, sanciones a estados santuario que no se alineen a sus ideologías, entre otros.

EE.UU.: ¿qué estados demandaron a Donald Trump y sus políticas migratorias?

Los estados que interpusieron la denuncia de Donald Trump sobre que estaba utilizando los fondos federales como amenaza para acatar sus órdenes son: California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Maryland, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Vermont, Washington y Wisconsin.

Estos estados manifestaron su desacuerdo unánime con las medidas de Trump y cómo este se imponía sobre la independencia estatal y buscaba imponer, a como dé lugar, medidas que simulaban una persecución contra inmigrantes. McConnell, en su fallo, calificó esta práctica como "arbitraria y caprichosa".