Redadas en California: manifestantes organizaron nueva protesta contra ICE y las políticas migratorias de Trump

El Valle de Coachella, en California, experimenta un incremento en las detenciones de inmigrantes en espacios públicos, lo cual impulsa nuevas manifestaciones. Cientos de personas han expresado su descontento con las recientes acciones de aplicación de la ley por parte de las autoridades federales (ICE) bajo órdenes de Donald Trump, según información de The Desert Sun.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La controversia se intensificó tras una serie de arrestos masivos y operaciones migratorias en la zona. Esto ha provocado que líderes comunitarios y ciudadanos preocupados se unan en contra de las actuales políticas migratorias y la forma en que impactan a las familias y el tejido social local.

Protesta en hotel de Indio, California

Más de 150 individuos se congregaron por horas la noche del miércoles en un hotel de Indio, California, en oposición a las recientes redadas migratorias. Una protesta de menor escala tuvo lugar simultáneamente en Palm Springs. La protesta se desarrolla en un contexto de aumento de arrestos migratorios en el Valle de Coachella, además de la detención de 70 a 75 inmigrantes indocumentados durante una investigación de drogas en Thermal.

Un folleto en redes sociales, con el lema "ICE MELTS IN THE DESERT", anunció las concentraciones en el Fairfield Inn & Suites en Indio y el Courtyard by Marriott en Palm Springs. Algunos asistentes al evento de Indio mencionaron haber escuchado que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se alojaban en el hotel, aunque no hubo confirmación oficial. Los participantes exhibieron pancartas con mensajes como “No separen familias” y “¡Raza Si Migra No!”, y muchos ondeaban banderas mexicanas. La protesta de Indio comenzó alrededor de las 8:30 p.m. y concluyó poco después de la 1 a.m.

Protestas en otros hoteles de California

Personas en diversas ciudades han protestado en hoteles donde agentes de ICE se alojan o se cree que se hospedan. Un ejemplo es la noche del martes en Pomona, y la semana anterior en varios otros hoteles del sur de California. Durante la concentración en el hotel de Indio, una banda tocaba y los manifestantes emitían cánticos como "Sí, se puede" y "¡Viva la Raza!", también se lanzaron algunos fuegos artificiales.

Florangelica Coyote y Lesly Ruiz Campos descubrieron la presunta estancia de ICE en el Fairfield Inn & Suites a través de redes sociales. Antes de estas protestas, funcionarios electos y grupos de derechos de inmigrantes informaron sobre detenciones migratorias en diversas ubicaciones del Valle de Coachella.