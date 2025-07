Andrea Ceballos, una pastelera peruana residente en Estados Unidos logró conquistar paladares con su emprendimiento “Baking Gods”, donde ofrece postres típicos peruanos presentados en frascos. Su propuesta llamó la atención no solo por el sabor, sino también por la originalidad del formato. Entre sus productos más populares destaca la torta de chocolúcuma, una combinación de chocolate con manjar blanco. Lo que Andrea jamás imaginó fue que una de sus clientas sería nada menos que la reconocida cantante Ivy Queen.

La inesperada sorpresa de Ivy Queen a emprendedora de postres peruana

La artista puertorriqueña compartió en sus redes sociales su entusiasmo al probar los postres peruanos, elogiando no solo el sabor, sino también el empoderamiento femenino detrás del emprendimiento. "Saben que yo amo los postres, los dulces. Estos dulces peruanos son de Baking Gods. Yo creo que es un empoderamiento del corazón. El empoderamiento de la mujer no es un hashtag", expresó Ivy Queen en el video de Instagram, revelando que Andrea no sabía que ella realizó el pedido.

Al ver el video, Andrea se emocionó hasta las lágrimas y respondió con un mensaje lleno de gratitud y admiración. “La amo. Esto es lo que hace una mujer poderosa y exitosa: levantar, iluminar e inspirar a otras mujeres”, dijo, visiblemente conmovida.

Para la emprendedora peruana, el reconocimiento de una figura tan influyente fue una sorpresa que reafirmó su esfuerzo y pasión por lo que hace.

Reacciones en redes sobre elogios de Ivy Queen a peruana

En redes sociales, la historia se viralizó y los usuarios no tardaron en elogiar el talento, la creatividad y la perseverancia de Andrea. Muchos destacaron lo difícil que es emprender fuera del país y aplaudieron su capacidad para destacar con una propuesta auténtica, representando con orgullo la gastronomía peruana en Estados Unidos.

"Perú es clave", "Cuando un peruano, brillamos todos", "Nunca paraste de trabajar durísimo para llegar donde estás", "Quizá lo ven insignificante, pero para ella lo es todo, es su logro, su trabajo, su esfuerzo. Muchas felicidades", resaltaron usuarios en TikTok.