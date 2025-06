Miss Socabaya se pronuncia tras polémica con alcalde por Miss Turismo: "Esperaba una disculpa honesta"

La polémica en la Municipalidad Distrital de Socabaya, en Arequipa, después de un incidente durante las celebraciones por el aniversario del distrito sigue generando revuelo. María Chávez Vives, actual Miss Socabaya, denunció públicamente que fue desplazada injustamente del estrado oficial durante el desfile escolar realizado el 30 de mayo. Según la joven, no solo se le negó su lugar al lado del alcalde Roberto Muñoz, sino que se favoreció a otra participante del certamen de belleza, generando así una controversia que perduró durante semanas. A pesar de que han pasado varios días desde el suceso, las reacciones continúan en las redes sociales.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

María Chávez denunció presunto favoritismo en desfile oficial. Foto: Revista Prende y Apaga/ Facebook

Alcalde Roberto Muñoz ofrece disculpas tras el incidente en el desfile escolar

El alcalde Roberto Muñoz, quien fue señalado por Miss Socabaya, dio recientemente unas disculpas públicas en las que expresó su pesar por lo ocurrido. "Si le he faltado el respeto, si yo le he dicho algo que le ha faltado el respeto, le pido disculpas", afirmó Muñoz, reconociendo la situación sin entrar en mayores detalles. Sin embargo, la autoridad también explicó que no estaba al tanto de los sucesos durante el desfile y dio su versión de los hechos.

Alcalde de Socabaya enfrenta pedido de vacancia y sesión se realizará el 17 de junio. Foto: composición LR

Según su relato, al llegar al evento, vio a la Miss Turismo en la parte posterior y, al observar que esta estaba llorando, el policía que la acompañaba le cedió el asiento para que pudiera avanzar hacia el estrado. Muñoz también mencionó que el altercado ocurrió cuando los serenos impidieron el paso al padre de María Chávez. Esta versión no convenció a muchos, especialmente por la tardanza en ofrecer las disculpas y las dudas sobre la veracidad de los hechos narrados por la autoridad. "Los serenos a quien le impiden el paso es a su papá", comentó en entrevista a Radio Yaraví.

María Chávez Vives responde y exige una disculpa sincera

A pesar de las disculpas de Roberto Muñoz, la respuesta de María Chávez Vives fue firme y contundente. La actual Miss Socabaya explicó que en un primer momento no quiso generar más morbo sobre el incidente y por ello decidió guardar silencio. No obstante, el hecho de que las disculpas llegaran varias semanas después, acompañadas de explicaciones que consideró alejadas de la realidad, la llevó a expresar su indignación.

En un comunicado extenso en redes sociales, María señaló que lo ocurrido el 30 de mayo fue presenciado por muchas personas, a escasos metros del lugar donde se encontraban las autoridades. Los gritos del público evidenciaron la situación, lo que hace difícil creer que no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Además, María destacó el presunto maltrato que sufrió por parte de dos funcionarias durante el desfile, algo que hasta el momento no ha sido reconocido públicamente. "Si bien se ha hablado de empatía, me pregunto: ¿dónde quedó la empatía hacia mi persona?", expresó la joven, visiblemente molesta por la falta de disculpas sinceras y la ausencia de un contacto por parte de las autoridades desde el incidente.

Finalmente, María Chávez dejó claro que no considera apropiado participar en futuros eventos mientras no se emita una disculpa pública acompañada de la rectificación de las falsas declaraciones que se hicieron en su contra. "Defender mis derechos y exigir un trato justo no es un acto de escándalo ni un capricho. Es simplemente lo correcto", concluyó la Miss Socabaya en su comunicado. Por último, agradeció el apoyo de quienes la respaldaron y reafirmó su compromiso de seguir representando a su distrito con respeto, aunque con firmeza.