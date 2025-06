¿Duermes con la TV encendida? La psicología explica qué hay detrás de esta acción

El hecho de dormirse con el televisor encendido es un comportamiento bastante numerosas las personas, aunque no pocos estudios científicos y psicológicos cierta investigación advierte que puede ser dañino para la salud.

Mientras el sueño establece el ajuste de funciones vitales como la presión sanguínea, la frecuencia del latido o la circulación sanguínea, alteraciones de estos mecanismos podrían aumentar la posibilidad de padecer hipertensión, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

¿Qué significa dormir con la televisión encendida?

La exposición continua a la luz y el sonido del televisor durante el sueño altera la calidad del sueño, la cual repercute en la salud física y emocional. Una investigación de los autores del Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, y que fue publicada en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demostró cómo el televisor produce una alegre mezcla de luces y audios durante el sueño parecido a los ciclos del sueño que también se ven alterados.

Por otro lado, la luz artificial —ya sea del televisor, de una lámpara tenue o de la iluminación del pasillo— también impacta en el reloj biológico del cuerpo. María José Martínez Madrid, coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño (SES), indicó en un informe para Cuídate Plus que cualquier fuente de luz influye en el sistema circadiano, encargado de regular todos los ritmos corporales, incluido el sueño.

“El sistema circadiano organiza todos los ritmos que se desarrollan en nuestro cuerpo, entre ellos, el del sueño-vigilia”, explicó Martínez Madrid. Esta especialista advirtió que el cerebro percibe la luz artificial como si fuera natural, lo que inhibe la producción de melatonina, una hormona fundamental para lograr un sueño profundo y continuo. “Sin melatonina, no lograremos conciliar el sueño o este será más superficial, fragmentado y con más despertares”, añadió.

Incluso acciones cotidianas como encender la luz por unos minutos para ir al baño pueden afectar la calidad del descanso. Martínez Madrid enfatizó que “si encendemos la luz durante un periodo de cinco o diez minutos, la melatonina se elimina totalmente del cuerpo, lo cual fragmenta el sueño y dificulta volver a conciliarlo”.