Joven lavó su colchón y lo puso a secar en la calle, pero se lo robaron: puso aviso en redes para que lo ayuden a encontrarlo

A diario, las redes sociales comparten inusuales historias que logran sorprender o hacer reír a los usuarios que las ven. Esta vez, un joven mexicano reveló una experiencia inusual que le tocó vivir con su colchón hace unos años. El video, como era de esperarse, no tardó en volverse viral por el increíble relato que movilizó a todo Jalapa.

Según contó, Rafa Avalos, en la cuenta @news89454, lavó su colchón y lo dejó secando afuera de su casa, pero cuando volvió del baño, ya no estaba. "Yo me dije, mi mamá me va a matar", comentó en tono de broma. Sin embargo, el deseo de recuperar su colchón lo llevó a dar un paso más. Salió a caminar y preguntó a una señora que vendía pollos si lo había visto. La mujer le comentó que un taxista se lo había llevado.

“Me robaron el colchón”, señaló el joven en las redes sociales

"Es que ese colchón era mío, me lo robaron", comentó Rafa, tras darse cuenta que la situación se estaba complicando más de lo que pensaba. La búsqueda no solo se mantuvo en la calle, sino que rápidamente se trasladó a las redes sociales. El muchacho decidió publicar en un grupo local en Facebook, con la esperanza de que alguien pudiera ayudarle a recuperar el artículo de su dormitorio: "Si ven un colchón en un taxi, díganle que me lo regrese porque es mío". Incluso, lo describió como un modelo de doble tamaño con un borde azul.

Aunque al principio no tenía muchas esperanzas de que alguien pudiera ayudarlo, la viralización de su mensaje en redes sociales sorprendió a todos. La historia del colchón robado rápidamente se convirtió en tendencia. Los memes no se hicieron esperar, y algunos usuarios incluso crearon divertidas alertas falsas sobre el artículo.

Al verlo en la calle, un taxista decidió llevarse el colchón, puesto que consideró que todavía podía darle uso. Foto: TikTok/ @news89454

Localizaron el colchón: taxista se lo había llevado

La situación fue tomando un giro inesperado, y parecía llegar a su punto culminante cerca de las 7 de la noche del viernes, cuando por fin se recibió una pista real. El colchón fue finalmente localizado en el taxi 2048.

Rafa, al enterarse de que su colchón había sido encontrado, no perdió tiempo y contactó al conductor del taxi, quien le explicó su versión de los hechos. El hombre comentó que había visto el colchón afuera de una casa, en buen estado, y pensó que alguien lo había dejado para desecharlo. "Yo no me lo robé, lo vi afuera y como estaba en buenas condiciones, pensé que podría darle uso", justificó el conductor.

Después de esta conversación, Rafa se dirigió a las oficinas de transporte de Veracruz para presentar el caso y buscar una solución. Con vergüenza, el concesionario del taxi mandó a traer al conductor, quien explicó lo sucedido. Todo terminó en buenos términos, y el colchón fue finalmente entregado a su dueño.

Cerca de las 9 de la noche, Rafa recibió su colchón con borde azul, y la historia que había movilizado a toda la ciudad de Jalapa terminó de manera inesperadamente alegre. El joven aprovechó la ocasión para celebrar el poder de las redes sociales, que lograron difundir su mensaje y ayudarle a recuperar su colchón, donde podrá dormir tranquilo.