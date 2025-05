Peruano sorprende por su original mensaje para vender papel higiénico en plena calle: “No raspa”

En Perú, un hombre ha dejado a todos sorprendidos con una forma muy original de vender papel higiénico. En lugar de los tradicionales puestos de venta, decidió usar un enfoque más llamativo en plena vía pública. Armado con paquetes de papel higiénico de tamaño grande, decidió colocar un cartel con un mensaje que inmediatamente causó sonrisas entre los transeúntes: “No raspa”.

El precio era tan accesible como innovadora la idea: 10 soles por un paquete grande. Lo que realmente llamó la atención de los curiosos no fue solo el precio, sino el mensaje que acompañaba a los rollos de papel, que logró captar la atención de todos los que pasaban por ahí. ¿Quién no querría saber si un producto realmente “no raspa”?

"No raspa" se convierte en la frase viral del día en TikTok

El video del peculiar negocio fue subido a TikTok por la cuenta @evelyninesalvarez y rápidamente se hizo viral. Los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios, y no podían parar de reír con la ocurrencia del vendedor. “Es verdad, no raspa”, comentó uno de los seguidores. Otro bromeó: “Ese papel parece lija”.

El video obtuvo miles de vistas y comentarios, muchos de ellos resaltando lo ingenioso del vendedor peruano. Bajo el hashtag #MilManerasDeHacerDinero, el clip se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, demostrando que, a veces, la creatividad es el mejor negocio. ¡Larga vida a las ideas originales!