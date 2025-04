Lorito aprende a cantar canciones de Lady Gaga y se vuelve viral: "Habla inglés mejor que yo"

Los loritos, al igual que los perros y gatos, son las mascotas más carismáticas en las redes sociales. Desde los comienzos de YouTube y otras plataformas similares, los videos virales protagonizados por estos adorables animalitos suelen conseguir millones de reproducciones, gracias a su simpatía natural y a que muchos realizan graciosas ocurrencias.

Hace algunos en días, en TikTok se acaba de viralizar un divertido video que nos muestra a un lorito fanático de Lady Gaga. El perico, que fue grabado cantando los temas de la artista estadounidense, se ha robado el corazón de millones de usuarios que vieron este video que se volvió tendencia en México, España, Estados Unidos, entre otros países.

¿Qué puede verse en el video?

El material audiovisual fue compartido por la cuenta Animal World (@animalwwworld9) y hasta el momento tiene más de 1.7 millones de vistas en TikTok. De igual forma, este video del lorito cuenta con más de 287.000 "me gusta" en la plataforma y miles de comentarios, la mayoría de ellos hechos por personas que son fans de la artista norteamericana.

Como podrás apreciar en las imágenes, publicadas en TikTok el pasado 21 de febrero de 2025, el lorito está parado encima del televisor de su dueña, quien decide reproducir el videoclip 'Bad Romance' de Lady Gaga. Para su sorpresa, la simpática ave comienza a repetir la letra de esta famosa canción que fue un éxito cuando fue lanzada en 2009.

"Rah, rah, ah-ah-ah, Roma, roma-ma, Gaga, ooh-la-la. Want your bad romance", puede escucharse decir a este adorable lorito que 'rompió' el internet con su interpretación de Lady Gaga. Algunos usuarios de TikTok incluso no han dudado en etiquetar a la cuenta oficial de la cantante, con el objetivo de que reaccione a este hilarante video viral.

¿Cómo reaccionarlos los usuarios con el video?

El clip no tardó en volverse viral y generar una avalancha de reacciones en redes sociales. Usuarios de varias partes del mundo compartieron su asombro y diversión ante la peculiar habilidad del loro, que imita con gran precisión el estilo de Lady Gaga. La actitud del ave logró robarse la atención de miles. Aquí algunas reacciones.

"Nos dio uñas, nos dio voz, nos dio inglés, nos dio pronunciación", "Tiembla, Lady Gaga, con su competencia", "El loro fanático de Lady Gaga existe", "Habla inglés mejor que yo", "Cuando reencarne en una lora, no diré nada, pero habrá señales"; estos son algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en este divertido video viral.