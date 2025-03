TikToker venezolano se vuelve viral al asegurar que Perú mereció ganar: “Les anularon un gol legítimo”

El encuentro entre Perú y Venezuela, correspondiente a la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, estuvo marcado por diversas controversias. El árbitro chileno Cristian Garay cobró un penal cuestionado a favor del equipo venezolano y, además, anuló un gol de la selección peruana por una presunta mano de Bryan Reyna al cabecear. Las imágenes del VAR no fueron concluyentes y no permitieron determinar con precisión si efectivamente hubo contacto entre la mano del futbolista peruano y el balón.

Un tiktoker venezolano, conocido en su canal como yorman.gre, afirmó que Perú mereció ganar el partido ante Venezuela, disputado por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Además, no dudó en cuestionar el rendimiento de su selección. "Necesitó marcar desde los doce pasos para ganar. Un penal regalado", expresó el influencer. También sostuvo que Perú fue superior a Venezuela durante el encuentro y que no debieron anular el gol de Bryan Reyna. "Les anularon un gol legítimo. Es injusto lo que le hicieron a la selección peruana de fútbol, ​​que mereció llevarse los tres puntos", afirmó.

¿Quién es Cristian Garay, el árbitro chileno que dirigió el partido de Venezuela vs. Perú?

El juez FIFA, de 35 años, nació en Macul, Chile. Ha protagonizado decisiones deportivas polémicas en varios de los encuentros que le fueron asignados. Una de ellas ocurrió en la Copa Sudamericana 2024, cuando no sancionó un penal a favor de Boca Juniors frente a Sportivo Trinidense. Incluso, durante la transmisión del partido entre Venezuela y Perú por el canal Movistar Deportes, se informó que el árbitro fue suspendido por cuatro fechas tras cobrar un penal de manera incorrecta.

¿Qué declaró Paolo Guerrero tras la finalización del partido?

Uno de los jugadores que salió visiblemente molesto tras el partido fue el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, quien expresó su desazón por la designación arbitral. "Somos cojudos. No nos pueden poner terna chilena. Tienen que ponernos argentinos o uruguayos. No me jodan", declaró a Movistar Deportes.