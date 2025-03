Davoo Xeneize analiza el polémico gol anulado a Perú y se enfurece con el árbitro: "No se puede jugar así"

El partido entre Perú y Venezuela, correspondiente a la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, dejó más de una polémica. El árbitro chileno Cristian Garay sancionó un penal dudoso a favor de la selección venezolana y anuló un gol a la Blanquirroja por una supuesta mano de Bryan Reyna en el momento en que cabeceó. Las imágenes del VAR no permitieron confirmar con claridad si el jugador peruano tocó o no el balón con la mano.

El creador de contenido argentino, Davoo Xeneize, analizó el gol anulado a Perú en su canal de Kick. En una primera impresión, el streamer no tenía claro si era mano o no. “¿No hay una mejor cámara?”, preguntó a sus seguidores. Al avanzar el video, las imágenes del VAR tampoco le despejaron las dudas. Pero lo que le llamó la atención fue que, ante la poca claridad de los enfoques y de la jugada, el árbitro chileno tomó una decisión tan rápida. “¡No la viste bien! La viste veinte segundos. No se puede jugar así”, exclamó con enfado. A pesar de que le enviaron otro video, el streamer continuó con la duda sobre si la jugada debió ser anulada.

¿Qué declaró Paolo Guerrero tras la finalización del partido?

Uno de los jugadores que salió visiblemente molesto tras el partido fue el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, quien expresó su desazón por la designación arbitral. "Somos cojudos. No nos pueden poner terna chilena. Tienen que ponernos argentinos o uruguayos. No me jodan", declaró a Movistar Deportes.

¿Quién es Cristian Garay y en qué otras polémicas decisiones deportivas estuvo envuelto?

El juez FIFA, de 35 años, nació en Macul, Chile. Ha estado involucrado en decisiones deportivas polémicas durante los partidos que le fueron asignados. Una de ellas fue el penal que no sancionó a favor de Boca Juniors frente a Sportivo Trinidense, en la Copa Sudamericana 2024. Incluso, durante la transmisión del partido entre Venezuela y Perú por el canal Movistar Deportes, se mencionó que el árbitro fue suspendido por cuatro fechas tras cobrar un penal de forma incorrecta.