Un joven español, conocido en TikTok como @daniconprisa, emprendió el desafío de recorrer todos los países de Sudamérica en tan solo 100 días. Mediante sus redes sociales comparte cada uno de los lugares de Latinoamérica que ha visitado, así como las curiosidades que más lo han impactado. Ahora, el influencer ha revelado cuál es la ciudad sudamericana que más se parece a Europa por su modernidad y el estilo arquitectónico, al punto de compararla con una de las calles de Madrid.

Según el tiktoker español, esta ciudad de América del Sur que guarda un parecido con Europa no sería ni La Paz ni Lima. ¿De cuál se trata?

Español se sorprende por ciudad de Sudamérica y la compara con Europa

Mediante su cuenta de TikTok, el joven español destacó que la ciudad de Santiago de Chile es la que más se parece a Europa. Según indicó, las calles de dicha localidad chilena le recuerdan a la avenida conocida como Paseo de la Castellana en Madrid, una de las más emblemáticas de esta ciudad de España.

Esta se extiende a lo largo de aproximadamente 6 kilómetros, desde la Plaza de Colón en el centro hasta el norte, donde conecta con el Nudo Norte y la M-30, una de las principales vías de circunvalación de Madrid. Este peculiar bulevar, con su mezcla de modernidad y elegancia, es muy parecido a una de las calles en Santiago de Chile, según el influencer.

"Una cosa que me sorprende de Santiago es que es muy parecido a Europa. Esta calle es parecida a la Castellana de Madrid. Osea no es lo mismo, pero me recuerda un montón a Europa. Lo que más no me recuerda a Europa es La Paz o a Lima", comentó.

Reacción de usuarios al video

El video de la comparación de Santiago de Chile con la avenida Paseo de la Castellana en Madrid se ha viralizado rápidamente en TikTok, llegando a superar las 74.0000 de vistas. Además, ha generado debate entre los usuarios, pues hay quienes afirman que la ciudad de Sudamérica con estilo europeo es Buenos Aires, mientras que otros apoyan al tiktoker español.

"La ciudad más europea de Latinoamérica es Buenos Aires", "Anda al sur de Chile y sentirás que estás en Alemania", "Soy santiaguina y la arquitectura es más moderna, pero la arquitectura en Buenos Aires es hermosa", "Chile es el país más desarrollado en Latam",