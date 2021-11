Perrito finge que no puede caminar para que su dueña lo atienda y le cure su pata

Una dulce trampa. No cabe duda que los animales se han ganado el cariño de los usuarios tras convertirse en los principales protagonistas de los videos virales que se comparten en Facebook y otras redes sociales, donde revelan sus ocurrencias. En esta oportunidad, se conoció el caso de un perrito que le hizo creer a su dueña que tenía unos problemas al caminar y comenzó a cojear durante su paseo. Sin embargo, se trató de un plan para conseguir unas caricias.

Como todas las tardes, una joven salió a caminar con su ‘engreído’ por los alrededores de su vecindario. De pronto, vio que este se detuvo y lo llamó para que continuaran con el paseo, mientras sacaba su celular para grabar su comportamiento.

Tal como se aprecia en las imágenes, el pequeño can alzó su pata delantera para fingir que le dolía y que no podía moverse con facilidad. Fue entonces que ella le agarró con cuidado para averiguar lo que sucedía, asimismo, le dedicó una canción para calmarlo. “Sana, sana colita de rana. Si no sana hoy, sanarás mañana”, interpretó.

En ese momento, el perrito se puso bien y corrió por la vereda como si nada hubiera pasado. Al parecer, no era la primera vez que este trataba de engañar a su propietaria con el propósito de obtener unos mimos.

Por otro lado, esta curiosa escena se divulgó en una página sobre animales en Facebook. En cuestión de horas, se volvió tendencia al alcanzar más de 25.000 reproducciones. Además, varias personas destacaron la astucia del cachorro.