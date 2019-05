YouTube viral: Chica intenta comerse un pulpo vivo que se enojó y trató de hacer lo mismo con ella [VIDEO]

Miles de usuarios de YouTube se han burlado cruelmente de una influencer china, conocida como 'Little Seven', que compartió una transmisión en vivo en la plataforma de Weibo y que rápidamente se viralizó por lo graciosa que fue la escena.

Y es que la vlogger publica a menudo videos de ella comiendo mariscos, sin embargo, esta vez dejó de lado los crustáceos para probar una criatura más exótica y enseñarle a sus seguidores la hazaña que podría hacer al metérselo a la boca vivo.

Como se aprecia en el video compartido en YouTube, 'Little Seven' se encontraba tranquila cuando realizaba una transmisión en vivo mientras tenía un pulpo en la cara, pero las cosas van cambiando cuando descubre que no puede quitárselo.

La joven muchacha comienza a tirar de los tentáculos del pulpo, sin embargo, el animal está sujetado de la piel de 'Little Seven'. "Mira lo fuerte que me está succionando", dice la joven, mientras intenta removerlo de su rostro.

Tras varios segundos, la acción resulta cada vez más difícil y dolorosa. "No puedo quitarmelo", grita la muchacha. El pánico parece comenzar, y ella realmente empieza a tirar fuertemente del pulpo, distorsionando seriamente su cara y provocando las risas de miles de usuarios de YouTube.

Finalmente logra quitárselo y, aparentemente ansiosa por vengarse o tal vez solo por el apetito, le dice a la cámara: "Lo comeré en el siguiente video". Sin embargo, el pulpo cobró venganza porque le dejó una herida en su rostro.

Un pulpo usualmente usará sus tentáculos para atrapar su cena o para combatir a los depredadores. Las ventosas que se encuentran en la parte inferior de los tentáculos pueden pegarse y sostenerse muy bien, y esta mujer lo descubrió de primera mano.

Un usuario de YouTube le comentó "Ojo por ojo, diente por diente". ¿Un tentáculo para un poco de mejilla? Parece justo. Aquí abajo te dejamos el video que se volvió rápidamente viral.