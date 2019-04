Facebook viral: niña sale a jugar con su perro y sorprenden al saltar juntos la soga [VIDEO]

Quedarás cautivado. En Facebook se compartió un tierno video que sorprendió a miles de usuarios, el cual tiene como protagonistas a una niña y su mascota, que salieron a la calle para divertirse y saltaron juntos la soga.

La pequeña de origen asiático, quería aprovechar su día libre para salir a jugar a la calle. Pidió el permiso de sus padres, quienes la acompañaron, con la intención de pasar un día familiar y no imaginaron la divertida escena de la que serían testigos.

Cuando salió a la calle con sus padres y su mascota, llevó en su mano su soga para poder saltar. Los señores estaban emocionados, que sacaron su celular para grabar la escena y publicarlo en Facebook, con sus contactos.

Sin embargo, el perro de la familia se quedó parado frente a su pequeña dueña y ella contó hasta tres, para empezar con el juego. Los padres estaban sorprendidos porque su hija junto a su mascota, estaban sincronizados saltando al mismo tiempo.

El perro saltó la soga, pero no mantenía el equilibrio que se movía de un lado a otro, mientras la pequeña sostenía el aparato. El señor los animaba gritando algunas frases y su esposa no podía creerlo.

Por varios minutos no pararon de saltar. Pese a que el piso de la pista estaba mojado, no detuvieron su juego. Al final de las imágenes de Facebook, el can se enredó con la soga, provocando que terminen.

El video se compartió en una página de Facebook y ya cuenta con más de 13 millones de reproducciones. Varios usuarios se sintieron identificados con la tierna escena de la niña junto a su perro, ya que sus mascotas hacen la misma acción.

