Facebook: conductor de Uber muestra pruebas sobre una espeluznante experiencia paranormal [FOTOS]

Cientos de cibernautas quedaron sorprendidos cuando un conductor de servicio de transporte por aplicación de Uber divulgó en Facebook sobre su caso que trata sobre una espeluznante hecho sobrenatural que se volvió viral en la plataforma virtual.



El terrorífico episodio ocurrió en la región de Valparaíso (Chile) y fue mediante Facebook que se hizo conocido cuando un conductor de Uber relatara en que se encontraba en una jornada habitual de labores hasta que de pronto recibió la solicitud de un usuario que tenía mucho de singular.

Tal como se lee en la publicación replicada en la página de Facebook “Alerta Noticias Valparaíso” el conductor recibió la solicitud de viaje desde el interior del Cementerio Santa Inés ubicado en Viña del Mar.



Cuando el taxista se ubicó en las inmediaciones del cementerio se percató que no había ninguna persona que lo esperaba para tomar el servicio. Continuando con el relato de Facebook se explica que descendió de su vehículo para “hablar con el guardia de seguridad el cual le indicó que estaba solo y no utilizaba esas plataformas”.



Lo más sobrecogedor aconteció después cuando el conductor determinó llamar al número de teléfono que aparecía en su solicitud, según adjunto como evidencia en su publicación de Facebook.



Al marcar el número de celular resultó que el equipo móvil sonaba como inexistente. Al notar esto, el conductor subió a su automóvil y se dispuso a salir del reciento mortuorio; sin embargo, lo peor vendría después cuando se percata que su aplicación le indicaba que sí tomó la carrera y que el pasajero se encontraba con él.



La publicación de Facebook rápidamente se convirtió en lo más visto en redes sociales con más de dos mil internautas que comentaron el caso sobrenatural. “No puede ser que un fantasma le llegue el Uber y a mí me cancelen” o “Uber Ghost”, fueron algunos de los comentarios.