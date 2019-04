Facebook: diviértase con los mejores memes que dejó el estreno de Games of Thrones [FOTOS]

Facebook y Twitter fueron las principales plataformas virtuales donde los fanáticos de Games of Thrones volvieron viral los memes tras apreciar el tan ansiado primer capítulo de la octava temporada.



La historia que está basada en las obras del escritor estadounidense George R. R. Martin es una de las producciones más exitosas en los últimos tiempos, puesto que se ha convertido en todo un hito a nivel mundial.

Este domingo 14 de abril se estrenó la octava temporada de Games of Thrones que contará con tan solo seis capítulos en símil con las entregas anteriores donde presentaron más de ochos.



Una vez que HBO lanzó las primeras imágenes y más con el correr del episodio tanto Facebook como Twitter se divulgaron una gran cantidad que jugaban con lo irónico cada diálogo o escena particular de la serie de televisión.



La escena que más revuelo trajo en Facebook fue el beso protagonizado por Jon Snow y Daenerys. No se quedó atrás ni fue pasada desapercibida la escena donde aparecen Arta y Gendry generando gran conmoción en los fanáticos.



La historia de Games of Thrones relata la diferencias vivencias de un grupo de personajes que integran a distintas casas mobiliarias en un continente llamado Poniente, el objetivo es conseguir el tan ansiado Trono de Hierro para así lograr gobernar los siete reinos que completan el territorio.



“Giros inesperados, muertes imprevistas, además de grandes dosis de intrigas palaciegas y dramas personales”, escribió alguna vez a modo de crítica la prestigiosa cadena BBC sobre Games of Thrones.



Para apreciar los mejores memes que dejó el lanzamiento del primer capítulo de la octava temporada de Games of Thrones deberá dirigirse a la parte superior del texto y disfrutar de la notagalería, para ello, solamente debe deslizar las imágenes y disfrutar de lo mejor que circulo en Facebook.