Facebook: peruano presume su gran parecido con Anuel AA y genera debate en la red [FOTOS]

Todo un debate se ha generado en Facebook luego de que un joven peruano compartiera algunas de sus fotografías en dicha red social, en las cuales afirmó sentirse fastidiado puesto que muchos ya lo habían confundido con el popular cantante Anuel AA.

Tal como se reveló en Facebook, el joven peruano no dudó en compartir algunas fotografías de él mismo, en los que según afirmó lucía muy parecido al cantante de ‘Bebe’. Las imágenes han despertado todo tipo de reacciones y ya se han vuelto viral en dicha plataforma social.

En las fotografías compartidas en Facebook, se pudo ver a este joven peruano quien no dudó en posar con sus lentes y un peinado que se asemejan al del popular reggaetonero Anuel AA. Sin embargo, no todos los usuarios peruanos estuvieron de acuerdo con él y no dudaron en soltar todo tipo de comentarios en los que se burlan de su ‘gran’ parecido con el artista urbano.

Sin embargo, esto no es todo ya que en Facebook también se generó debate por el ‘gran’ parecido que tiene el joven peruano con el artista urbano.

“Más que Anuel parece Manuel ‘Triple A’”, “Suficiente internet por hoy”, “Esto no me lo esperaba”, “tiene un parecido pero tampoco tanto”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar de dicha publicación viral de Facebook, la cual no tardó en hacerse viral en solo algunas horas.

