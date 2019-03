YouTube viral: joven enseña a maquillarte como el 'Ayuwoki' para asustar a tus amigos [VIDEO]

Gracias al poder del maquillaje, un joven ha podido convertirse en el 'Ayuwoki' y el proceso de transformación ha generado miedo en las miles de personas que vieron las imágenes publicadas en YouTube y que temen escuchar el "hee hee" a las 3:00 a.m.

Si no sabes qué es exactamente el 'Ayuwoki', pues es el meme de moda en Facebook, YouTube y otras redes sociales, el cual está inspirado en un muñeco animatrónico que tiene la forma del rey del pop, nos referimos al recordado Michael Jackson.

Según el creepypasta, si escuchas el "hee hee" a las 3:00 a.m es porque el 'Ayuwoki' anda cerca. Obviamente todo esto es falso; sin embargo, en YouTube circulan videos de supuestos avistamientos de este extraño ser, pero todo es armado.

Lo que si es real es el material audiovisual publicado por un joven youtuber, quien aprovechó la popularidad del 'Ayuwoki' para mostrar los pasos para convertirse en este personaje, el cual seguramente será muy popular en Halloween.

Como podrás apreciar en el video, que tiene miles de vistas en YouTube, el joven comienza pintándose el rostro de blanco, luego se delinea las cejas y los párpados. De igual manera, se pinta los cachetes para darse un aspecto cadavérico.

Una vez con el maquillaje listo, el joven youtuber procede a ponerse una peluca de color negro, la cual pone punto final a su transformación, la cual puso los pelos de punta a todas las personas que se atrevieron a mirar el video de YouTube.

Si te preguntas por qué se llama 'Ayuwoki' es por la canción "Smooth Criminal', la cual tiene una parte cuya letra dice 'Annie are you ok' que ha sido 'castellanizada' y convertida en el meme de moda en las redes sociales, sobre todo en YouTube.