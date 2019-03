Facebook: 'Milhouse challenge' es el divertido reto viral basado en Los Simpson [VIDEO]

Inténtalo con tus amigos. A través de Facebook se compartió un divertido video que consiste en el nuevo reto viral llamado el 'Milhouse challenge', basado en la serie animada de televisión Los Simpson, que recrea una clásica escena de uno de sus episodios. Algunos usuarios se han animado a realizarlo y ya se ha vuelto viral.

Los retos virales son muy entretenidos, desde el 'Ice Bucket Challenge', que consiste en tirarse agua helada y realizar una donación para las personas que sufren de la esclerosis lateral amiotrófica, hasta el fenómeno del 'Harem Shake', que fue viral en todo el mundo.

Este nuevo reto viral inspirado en la clásica serie de televisión, Los Simpson, que recrea una conocida escena del episodio 3 de la décima temporada, en el cual, Homero busca a su hijo Bart y para eso le consulta a su mejor amigo, Milhouse dónde está.

En el video original de la serie animada, March habla con su esposo, Homero, preguntándole dónde estaba Bart porque debía doblar la ropa interior de su papá. Tras unos momentos entra en la escena su hija, Lisa, que pregunta qué era lo que sucedía. Tras explicarles, Lisa les informa que salió a jugar con un amigo.

Luego de su respuesta, March luce enojada y le vuelve a preguntar si es que no se ha ido con Nelson, el niño bravucón que le pega a Bart. Su hija, muy nerviosa, les dice: "No, no. Estoy segura que se fue con Milhouse".

Inmediatamente Homero se acerca a la ventana y llama gritando a Milhouse que le diga a Bart que vuelva a casa, sin embargo, Milhouse en lugar de ocultar a su amigo, le responde que está con Nelson.

Miles de usuarios de Facebook se han carcajeado de la risa por la escena que varias personas han recreado en las calles, ya que se deben de hacer gritando.

Aquí te dejamos otro video del reto viral

En este hilo no podía faltar este video pic.twitter.com/PaVITSZYC3 — Vanina 👑 (@vaninaabdala) 6 de marzo de 2019

Otro de los divertidos videos del reto viral.