Facebook: ‘Tío Tambo’ lanza curiosa imagen por el ‘Día de la Mujer’ y hace reflexionar a usuarios [FOTOS]

Una serie de comentarios y todo tipo de halagos ha generado en Facebook una reciente publicación compartida en Facebook por el ‘Tío Tambo’, el famoso administrador de las redes sociales de esta conocida cadena de tienda de conveniencia, quien no dudó en lanzar un contundente mensaje por el ‘Día Internacional de la Mujer’.

En Facebook, el ‘Tío Tambo’ lanzo una fotografía en la que mencionó las ‘ofertas’ que se ofrecerían por este día en el que se recuerda la lucha de las mujeres por la igualdad de género; sin embargo, la imagen y el mensaje que se lanzó en dicha red social no ha dejado de ser halagada y compartida por cientos de usuarios debido a un detalle que se robó toda la atención.

Para miles de usuarios de Facebook no es ningún misterio que en el ‘Día Internacional de la Mujer’, diversas marcas aprovechen la coyuntura para lanzar todo tipo de promociones que no precisamente sirven para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad de género.

Desde descuentos para calzado, ofertas en combos de comida y todo tipo de promociones son registradas en Facebook con ‘motivo’ de esta emblemática fecha que se celebra este 8 de marzo en el Perú y el mundo.

Es por ello que grande fue el asombro de cientos de usuarios al ver la publicación que lanzó el ‘Tío Tambo’ en Facebook en el cual lanzó un contundente mensaje a todas aquellas marcas que se sumaron a lanzar promociones en esta fecha de reflexión.

“Sobrino, si estás buscando el producto de la promoción, no lo vas a encontrar, ya que el ‘Día Internacional de la Mujer’ no es una fecha para vender más o hacer ofertas, sino para conmemorar y apoyar a las mujeres en la lucha por la igualdad”; fue el mensaje que el ‘Tío Tambo’ dejó en Facebook, el cual no ha dejado de ser halagado por varios usuarios quienes no dudaron en compartir su alegría por este acto de solidaridad con la lucha por la igualdad en el Perú.

En la parte superior de esta publicación podrás revisar fotografías de los mensajes que dejaron cientos de usuarios quienes apoyaron esta iniciativa lanzada en Facebook por el popular administrador de redes sociales.