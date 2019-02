San Valentín: los memes más divertidos para compartir en WhatsApp y Facebook [FOTOS]

El día de San Valentín es una fecha especial para celebrar el amor y la amistad, pero también la ocasión perfecta para divertirse con las ocurrentes imágenes que inundan las redes sociales. Como ya es costumbre, los usuarios de Facebook han compartido imágenes y bromas en alusión al día de los enamorados.

En esta galería, mira los memes más divertidos por el día de San Valentín que puedes compartir por Facebook y WhatsApp.

La mayoría de personas pasan el día de San Valentín en pareja; sin embargo, hay otro grupo a los que esta fecha les genera rechazo, ya sea porque tienen malas experiencias en el amor, están solteros o consideran que se trata de una celebración que fomenta el consumismo.

Incluso Sheldon Cooper, el personaje de la serie 'The Big Bang theory' que odia San Valentín, se ha convertido en blanco de los memes más compartidos en estas fechas.

Los memes compartidos en WhatsApp, Facebook y otras redes sociales hacen alusión, principalmente, al amor no correspondido, la soledad y porqué no, la falta de dinero, pues se sabe que la fecha en la que las personas cobran parte de sus sueldos es un día después de San Valentín.

Las imágenes divertidas que se comparten en redes sociales también hablan de lo empalagosas que pueden ser las relaciones sentimentales e incluso sobre las tasas de natalidad que se incrementan meses después del día de San Valentín.

Frases como “este 14 de febrero compraré un helado y me sentaré bajo el sol para ver cómo se derrite por mí", "si me ven este 14 de febrero con flores me hablan, estaré vendiendo", "Yo celebré San Valentín al estilo de Han...Solo", entre otras son algunas de las más compartidas en los chats grupales de WhatsApp y que hacen reír a más de uno.

En mes del amor y la amistad las redes sociales también se ven invadidas por memes de deportes dirigidos a los amantes del fútbol y la Champions League.

Los memes por el día de San Valentín demuestran una vez más que el amor y la diversión nunca mueren.