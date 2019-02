Vía Facebook: niño tiene una agresiva acción cuando le quitaron su pareja de baile [VIDEO]

No vas a dejar de reír con la genial reacción que tuvo este niño contra un adulto. A través de Facebook un niño se ha hecho 'famoso' por realizar un insólito acto luego que un adulto le quitara a su pequeña pareja de baile, dejando en shock a los invitados y a miles de usuarios que fueron testigos de su reacción.

Tal como se nos reveló en este video viral, el pequeño estaba bailando con una niña un poco más baja que él, mientras sus padres quedaron encantados por la tierna escena que decidieron grabarlo para publicarlo en Facebook, sin imaginar lo que sucedería después cuando el padre de la menor decidiera llevarse a su hija de dicho baile.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, el niño estaba bailando con una pequeña, quien luego de unos minutos se puso a llorar, al parecer asustada buscando a su padre que llegó para 'salvarla' de este incómodo momento que tenía la menor.

Cuando el padre le pidió al protagonista de Facebook bailar con la pequeña, se puso a la defensiva y le dio la espalda, como una forma de ignorar su petición, ya que quería seguir bailando con la niña.

Pese a los intentos del niño por seguir bailando con su pareja, quien aprovechó un momento de distracción para correr a los brazos de su papá que la estaba llamando. Este hecho desató la furia del pequeño que empezó a dar fuertes golpes al hombre, el hecho quedó registrado en Facebook y se ha vuelto viral en redes sociales.

En el video de Facebook podemos ver cómo el padre de la pequeña la cargó para que el niño no vuelva a bailar con su hija, este lo mira molesto y tuvieron que intervenir para que el menos no continúe con los golpes, puesto que su furia fue tan grande que no dudó en patear y golpear al padre de su pareja de baile.

Miles de usuarios quedaron sorprendidos con la acción del pequeño, al no querer que lo separen de su pareja de baile. El video en Facebook ya cuenta con aproximadamente 14 millones de reproducciones.

Aquí te compartimos este video viral de Facebook, el cual ya ha dado la vuelta al mundo por mostrarnos la reacción que tuvo el menor al ver que el padre de su pareja, la alejaba de él y lo dejaba plantado en dicha pista de baile. El video es toda una sensación.

Aquí te dejamos el video viral de Facebook:

Además, te compartimos el video original publicado en la red social de Facebook, el cual muestra la reacción del niño cuando lo alejan de la pequeña con quien estaba bailando en la fiesta.

Si bien es cierto algunos sonrieron al ver este video viral de Facebook, otros comentaron negativamente hacia el menor y afirmaron que se deberá tener cuidado puesto que su actitud prepotente podría causar problemas más adelante en su vida.