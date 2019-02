Twitter: 'ARMYSelcaDay' por BTS se convierte en tendencia mundial por las fans [FOTOS]

En las últimas horas, el hashtag '#ARMYSelcaDay se hizo tendencia mundial en Twitter debido a una celebración especial de BTS y sus fans. Las seguidoras del grupo de Kpop comenzaron a difundir fotos en la red social imitando las instantáneas de los artistas coreanos ganadores de dos premios Billboard. ¿Por qué se realizar esta emotivo día virtual?

El 'ArmySelcaDay' que es tendencia a nivel mundial en Twitter debido a las fans de BTS, consiste en colgar una foto imitando otra de tu cantante favorito del grupo coreano. Miles de seguidoras de los artistas del Kpop están posteando sus mejores 'selcas' (selfies).

Las 'Armys' (Adorable Representative M.C for Youth) o "ejercito" como se traduce en inglés, es el apodo que reciben los fans de BTS. Y, 'SelcaDay' es un día específico en que los seguidores de los grupos coreanos suben a Twitter u otras redes sociales una foto suya al lado de otra que es de su artistas favorito.

Entonces, 'ArmySelcaDay' , que se celebra de forma virtual en estos momentos en Twitter, es un día especial para las fanáticas de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. En Perú, esta fecha se ha convertido en viral.

¿Qué día se celebra 'SelcaDay' de las fans de BTS? Cada primer marte de cada mes, las seguidores del grupo musical coreano festejan con sus mejores imitaciones de las fotos de los artistas de 'IDOL' y los suben a las redes sociales.

BTS es considera actualmente como el mejor exponente del género pop coreano, o también llamado Kpop. Los 7 integrantes debutaron 13 de junio de 2013 con la canción 'No More Dream' y desde ese momento no han parado de sonar en YouTube, Spotify, SoundCloud y cientos de estaciones de radio.

Aquí te compartimos las mejores fotos que se están compartiendo en Twitter por la celebración del 'ArmySelcaDay'. Además, te sugerimos esta lista de fotos que una usuaria compartió en Pinterest para que te sirva de inspiración para tus 'Selcas'.

