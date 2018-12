Facebook: Joven usa dos sillas para cambiar bombilla pero el resultado es desastroso [VIDEO]

Nunca se imagino lo que le sucedería. Un video compartido en Facebook se ha hecho viral debido a que una joven muchacha no tuvo mejor idea que cambiar una bombilla apoyándose en dos sillas pero su acto resultó peor de lo que se esperaba.

Seguro la mujer tuvo un problema con la escalera o no tenía una, ya que para cambiar una bombilla no se le ocurrió una mejor idea que utilizar dos sillas poniéndolas una encima de la otra para poder alcanzar el techo. Sin duda alguna fue su primer intento, porque no tenía la nueva bombilla en la mano y lucía muy temerosa de subir.

El video compartido en Facebook y viralizado en otras redes sociales muestra la estructura de la combinación de las dos sillas colocadas en forma opuesta una encima de la otra. A continuación la joven se apoya en su cama para poder colocar su pie sobre una de ellas, cuando se siente segura, coloca su otro pie y sucede lo peor.

La madera del asiento de una de las sillas se rompe produciendo que la mujer caiga sobre la silla inferior y en su intento de recobrar el equilibrio, cae aparatosamente sobre el suelo, golpeándose la cabeza y espalda.

Los usuarios de Facebook se divirtieron con la atrevida acción de la mujer. Algunos se preguntaron por qué había hecho eso y recomendaron que use otras cosas para la labor, mientras otros se carcajearon y 'trolearon' a la joven.

