Google Maps: ¿Encuentran el lugar donde se grabó el 'video viral más asqueroso' de Facebook?

Un muchacho vio el 'video viral más asqueroso' de Facebook y quedó completamente impactado al igual que millones de internautas. Sin embargo, la curiosidad del joven fue tan grande que llegó a otros límites. Resulta que ingresó a Google Maps para buscar el lugar en el que se habría grabado el clip.

Luego de varias horas pegado a su computadora y a Google Maps, el muchacho, supuestamente, encontró la locación en la que se había grabado el video viral que está en boca de todos los usuarios de Facebook y otras redes sociales.

Según el joven, el video viral de Facebook se habría registrado cerca a Los Ángeles, Estados Unidos. "Por fin, después de varias horas de búsqueda he encontrado el lugar donde grabaron el video", sostuvo el usuario de Google Maps.

Sin embargo, miles de internautas no estuvieron de acuerdo con lo señalado por el joven. "Yo también me he pasado horas buscando el lugar, pero creo que el tú encontraste no se parece en nada", señalóun usuario de Facebook.

Sin duda alguna, más de un internauta ha utilizado Google Maps para dar con el lugar en el que se grabó el 'video viral más asqueroso' de Facebook, el cual cuenta con millones de reproducciones.

Recordemos que el video viral en mención inicia con un motociclista abriendo una botella con la llanta de su vehículo, pero luego se corta la escena y aparece una de alto contenido.

Mira el descubrimiento de Google Maps: