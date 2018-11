Facebook: Chicharronería de Miraflores 'trolea' a Alan García y lo invita a comer gratis [FOTOS]

Tentadora invitación. Popular chicharronería de Miraflores usó sus redes sociales para 'trolear' al expresidente Alan García con curiosa invitación a comer. Como se sabe, el líder del Apra se encuentra actualmente en asilo diplomático en la casa del embajador de Uruguay, este detalle fue aprovechado por el restaurante para hacer pública la oferta a través de Facebook y Twitter, y de esa forma poder llegar hasta el polémico político.

La Chicharronería Kío Perú usó su cuenta de Facebook para lanzar singular promoción de canastas llenas de 'pan con chicharrón' en su local de Miraflores, y vía su perfil de Twitter, le dedicó exclusivamente esta oferta al exmandatario Alan García con divertida leyenda y etiquetándolo.

"Sr. Alan García, a usted lo invitamos 'gratis' a comer chicharrón en el KIO, venga, está muy cerca a nuestro local de Miraflores. Estamos seguros que su voraz apetito lo hará venir", se lee en la publicación de Twitter. La chicharronería retó al líder aprista a salir de la embajada de Uruguay para visitar, al menos por un momento, su local y comer todas las canastas llenas de 'pan con chicharrón' que pueda.

Si Alan García acepta el reto de salir y decide visitar la chicharronería, tendrá que hacerlo entre las 3 pm. y 10 pm. ya que así lo indica los términos de la promoción en Facebook.

La singular publicación no deja de ser compartida en Facebook y Twitter. Los usuarios aprovecharon el post para sumarse al 'troleo' y dejar divertidos comentarios. "Si esto no lo hace salir, no sé qué lo hará", "Conociendo su apetito, fácil saldrá en la madrugada", "Esto es lo que llamo, pescar por carnada", fueron algunas reacciones.

Aquí la invitación que se le hizo al expresidente Alan García: