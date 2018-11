YouTube viral: pequeño gato sorprende a sus dueños al darle clases de inglés [VIDEO]

Los video compartidos en YouTube no dejan de impresionar a los miles de usuarios, pero aún más si se trata de animales captados por sus propios dueños en diferentes situaciones divertidas y emotivas.

Ahora un pequeño gato es la nueva sensación en YouTube, ya que llamó la atención por sus las clases gratis en inglés que le dio a sus dueños con una frase que los hizo sorprender.

El dueño del gato decidió grabarlo junto a sus 'hermanos' felinos para registrar alguna acción curiosa, sin embargo, jamás pensó lo que iba a escuchar en minutos, todo quedó registrado en las imágenes de YouTube.

En el video de YouTube se aprecia cuando el gato estaba oculto en la mesa, pero al darle cuenta que lo estaban grabando y se acerca despacio, sin embargo, a los segundos habló y dijo una frase en inglés.

“I love you, love you, love you, yeah”, es lo que supuestamente estaría diciendo el gato, según su dueño y los usuarios que vieron el video en YouTube, quienes no salieron de su asombro al escuchar al animal.

El gato repitió su frase en varias oportunidades, pero cuando su dueño lo dejaba de grabar, el animal lo decía más fuerte, con el objetivo de ser solo el protagonista del nuevo viral de YouTube, y dejar de lado a sus ‘hermanos’.

Yuri Merézhko, el dueño del gato, de nacionalidad rusa fue el responsable de compartir el video en YouTube junto con la descripción: "Cuando tu gato ha aprendido un par de canciones georgianas y decide interpretarlas".

Miles de usuarios ya vieron las imágenes de YouTube, y no paran de comentar y quedarse en shock al escuchar al gato.

Mira aquí el video viral de YouTube: