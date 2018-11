Facebook: Escuela secundaria genera asombro al crear promoción “Chihuán”

Desde que la congresista Leyla Chihuán expresó que con lo que ganaba no le alcanzaba, Facebook, no se cansa de repetírselo, por eso que ahora una escuela secundaria lanzó un descuento y no dudó en acordarse de la política. Estas imágenes llegan a la popular red social día tras día, pero son muy pocos los que se llegan a posicionarse, y este fue uno de esos casos.

Este material audiovisual fue subido a la popular red social, para que se volviera rápidamente viral en Internet, porque muchos usuarios se rieron a carcajadas, luego de ver la promoción de esta escuela secundaria. La imagen fue compartida en la popular plataforma, originando cientos de comentarios y reacciones, donde abundaron las famosas “me divierte”.

Cabe mencionar que, la popular red social se está convirtiendo en una plataforma que retiene más a los internautas por lo que ofrecen sus materiales como este, que, por otro tipo de actividades, por lo que cientos de ellos comparten imágenes virales cada vez más seguido, como es el caso de esta imagen que ha hecho reír a varios usuarios de Facebook.

Tal como podemos ver en la imagen de Facebook, aparece la congresista y exvoleibolista, aplicando un descuento bajo el hashtag #PromoChihuan. Varios usuarios comentaron, indicando que les parece bien la misma, pero otros señalaron que podrían ser demandados por usar al personaje en la foto.

Este es una de las tantas imágenes que se han popularizado en las redes sociales en los últimos días, si quieres revisar un contenido similar al de esta publicación, entonces no dejes de seguir nuestra página de Facebook.

Mira la imagen de Facebook que se volvió viral rápidamente