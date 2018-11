YouTube viral: youtuber es blanco de burlas tras intentar llorar para conmover a sus seguidores [VIDEO]

Gran polémica generó una influencer en YouTube tras dar a conocer la reacción que tuvo la joven Nury Jimenez que asegura haber sido víctima de un intento de robo en México y para esto grabó su testimonio que fue duramente criticado por sus seguidores.

La muchacha aprovechó que estaba grabando un nuevo video en su canal de YouTube, para relatar lo que vivió cuando recorría por el Castillo de Chapultepec en México.

La youtuber salió en la grabación de su nuevo clip con los ojos 'entrellorosos' contando la experiencia que vivió en la ciudad de México, cuando un hombre se le acercó para intentarle robar su teléfono, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la manera forzada en cómo relató los hechos.

"Realmente me asusté muchísimo [...] me estoy como que tranquilizando un poquito porque realmente me llevé el susto porque estaba yo en el celular, completamente distraída y un tipo se me acerca pero yo no pensé que se iba a sentar en la banca del lado, vio que estaba en el celular y me lo quiso arrebatar", comentó la joven en YouTube.

Situación que ha generado diversas reacciones en los usuarios, en los comentarios de la publicación de YouTube se leyeron curiosos mensajes para la chica con seguidores en las redes sociales. "Como cuando los niños quieren llorar pero no tienen ganas jajaja", "Una pésima actuación", escribieron los internautas.