WhatsApp: chica le cuenta a su novio en Madrid que César Hinostroza se fugó a España [FOTOS]

La noticia tomó por sorpresa a todos. En horas de la tarde, las redes sociales se enteraron que el ex vocal supremo, César Hinostroza, se habría fugado para España, por lo que un usuario no dudó en escribirle a su pareja a través de WhatsApp. La conversación no tardó en volverse viral.

Cabe resaltar que, desde hace dos días que no se sabía el paradero de César Hisnostroza, por lo que muchos se sorprendieron que pudiera salir de nuestro país. En la conversación de WhatsApp, la joven realiza una insólita petición: que esté al tanto de las 'primicias'.

Esta conversación se volvió viral, pues una página de Facebook decidió compartirla, con el fin que todos los peruanos que residen en España, empiecen a buscar sobre el paradero del ex vocal supremo. En las imágenes se puede ver ´como la joven se vio sorprendida por lo sucedido.

"Me acabo de enterar de que César Hinostroza se fugó a España", es el inicio de la conversación viral de WhatsApp, por lo que el joven, empezó a preguntar cómo así había sucedido todo esto. "Pese a estar con impedimento de salir del país, al parecer llegó en la tarde".

La conversación termina con un mensaje alentador, pues el joven prometió mantenerla informada con todo respecto a César Hinostroza, incluso, se puede leer que le avisará a todos los compatriotas peruanos que residen en España para que ayuden a buscarlo.

A continuación podrás leer la conversación completa de WhatsApp, que no tardó en volverse viral en todas las redes sociales.