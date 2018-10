Mary Prince: La primera esclava negra que sorprendió Reino Unido es recordada con doodle

Mary Prince, fue una abolicionista y escritora británica, nacida en las Bermudas, sin embargo, es reconocida como Heroína Nacional de las Bermudas por su trabajo para abolir la esclavitud. Por tal motivo, Google a través de un doodle, se une a las celebraciones de este gran personaje festejando el 230 aniversario de su nacimiento.

En el doodle muestra a Mary Prince en la playa de las Bermudas, donde lee su propio libro, que tuvo una gran expectativa en la historia de Gran Bretaña. Además, se observa el mar, las aves y el logotipo de Google; que simbolizan la libertad que obtuvo junto a otros esclavos.

La escritora nació en 1788 en la colonia británica de las Bermudas y fue criada por una familia de esclavos desde su nacimiento. Ella y sus hermanas fueron vendidas a muchos maestros varias veces. Pese a que la esclavitud estuvo prohibida en Reino Unido, aún se practicaban en las colonias durante varias décadas.

En 1826 se casó con Daniel James, un antiguo esclavo que había logrado comprar su libertad. Sin embargo, en ese momento su amo la castigó por contraer matrimonio con un hombre negro libre.

Dos años después, se mudó con su familiar a Gran Bretaña, donde la esclavitud ya estaba prohibida, por lo tanto, Price ya era una mujer libre. Y publica su primer libro sobre su tiempo como esclava

"He sido esclavo yo misma, sé lo que sienten los esclavos: puedo decir por mí mismo qué sienten otros esclavos y qué me han dicho. El hombre que dice que los esclavos son bastante felices en la esclavitud, que no quieren ser libres, ese hombre es ignorante o una persona mentirosa. Nunca escuché a un esclavo decir eso", escribió en su primer libro, 'La historia de Mary Prince, una esclava de las indias Occidentales'.

El texto cambio el pensamiento de muchas personas de Reino Unido, y aseguró que en 1838 todos los esclavos serían libres. Ese mismo año, unos 800,000 esclavos que vivían en las colonias británicas en todo el caribe fueron liberado, luego de la aprobación de la Ley de Abolición.