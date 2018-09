WhatsApp: ¿Te están espiando los mensajes? De esta forma podrás saberlo

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en el mundo, por lo que es muy difícil que existan aún personas que no lo tengan instalado en su celular. Esto la convierte también en un blanco de personas inescrupulosas que quieren hacerse con tus conversaciones o información privada.

La tarea de hackear esta aplicación no es nada fácil, y no todo aquel que haya tenido esas intenciones lo ha logrado, por lo que comúnmente cuando pasa, es porque se las ha ingeniado para tomar tu celular y entrar directo a los mensajes. Tal como ocurre en muchos casos en las malas relaciones.

Ahora, en caso tengas la sospecha que no eres el único con acceso a tu WhatsApp, existe una app que no sólo te ayuda a que esto no suceda con procesos de seguridad que no tiene la aplicación de forma nativa; sino también toma una imagen cuando otra persona mete el código incorrecto o su huella dactilar no coincide. Incluso, ni siquiera lo verán venir.

Si estás interesado en contar con la aplicación, te contamos que su nombre es AppLocker y está disponible en la Play Store. Por el momento, es solo de contenido exclusivo para Android, sin saber cuándo llegará a iOS. Según información de los que ya probaron esta app, han señalado que en efecto funciona muy bien.

La idea con esta aplicación, es que se ofrezca una capa extra de seguridad y no sólo para WhatsApp; sino para cualquier otra app que el usuario use, incluso, hasta con la galería de fotos. Lo mejor de esto, es que además de un pin o patrón, se puede usar el lector de huellas de su propio celular.

En caso ocurra el caso que alguien entra a tu teléfono, y quiere entrar a cualquier app que está protegida por AppLocker, le pedirá el desbloqueo, ya sea por pin, patrón o huella. Si la persona ajena a tus datos, sigue probando, sin dar la información correcta, se tomará una fotografía con la cámara frontal para saber quién es el individuo.

De esa forma, podrás saber de manera segura, quién es el curioso que agarró tu celular sin permiso. Y probar que te quisieron espiar. Además, recuerda que todos tienen derecho a una vida íntima, incluso de su celular.